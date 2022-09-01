印度北部鄉村傳神秘病症 約200人發高燒

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（中央社記者林行健新德里1日專電）印度媒體報導，北部偏遠鄉村傳出「神秘病症」，大約200人出現發高燒、咳嗽及頭痛症狀，初步檢驗排除是COVID-19（2019冠狀病毒疾病），醫療專家則猜測是病毒性疾病。

「印度時報」（Times of India）今天報導，這種怪病最近在北阿坎德省（Uttarakhand）保利鎮（Pauri）2座村莊迅速傳播，省政府衛生廳一支醫療小組已採樣20名病患的檢體，預定3天後會有結果。

報導說，醫療小組為部分病患做了抗原快篩檢驗，結果均為陰性。

醫療專家說，很少有外地人造訪這座村莊，村民也很少離村，認為COVID-19傳播的機率不大。

保利鎮首席醫療官庫瑪（Praveen Kumar）表示，初步跡象顯示，村民有可能是受到病毒感染，但尚不致危及生命。

為控制疾病傳染，地方衛生人員已挨家挨戶發送「預防性藥物」，並要求村民戴口罩。此外，許多村民已主動讓小孩不去學校，以降低被傳染的機率。

7月保利鎮和鄰近一座城鎮出現非洲豬瘟疫情，有近200頭豬死亡，地方政府銷毀了所有活豬，且禁止販賣豬肉。（編輯：郭中翰）1110901