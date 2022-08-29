中共中聯部部長：盼重啟中菲南海油氣開發協商

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（中央社記者陳妍君馬尼拉29日專電）中共中央對外聯絡部部長劉建超昨天表示，中菲兩國政府都期望共同開發南海自然資源。他希望重啟中菲南海油氣開發協商，北京也「準備好在能源領域與菲律賓合作」。

劉建超於2009到2011年擔任中國駐菲大使。他於26日抵達菲律賓，展開3天訪問。

訪菲期間，劉建超會見眾議院議長、基督教穆斯林民主力量黨（Lakas-CMD）主席羅慕德斯（Martin Romualdez）和參議院少數黨領袖、民主菲人－國民力量黨（PDP- Laban）主席皮門特三世（Aquilino Pimentel III）等人。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）和馬尼拉時報（Manila Times）今天報導，劉建超昨天會見菲國媒體時說，北京計劃在4個「重點優先」領域與馬尼拉展開合作，包括農業、基礎設施、能源和民間關係。

他表示：「我們準備好在能源領域與菲律賓合作。」中國是世界上最大的太陽能板生產國，希望幫助菲律賓發展太陽能。

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在首次國情咨文中說，廉價可靠的能源供應是經濟成長的基本需求之一。菲律賓須建造新的發電廠，利用現有的最好技術，提高能源生產，尤其是再生能源領域。

另外，劉建超說，中菲兩國都期望在南海共同開發自然資源，雙方已進行多輪磋商。

他表示，北京和馬尼拉須擱置分歧，在爭議海域擁有共同的發展目標。中國已提出可緩和南海緊張局勢的方案，符合中菲雙邊利益。

劉建超說，似乎有一些法律障礙阻礙中菲兩國在南海油氣開發協商達成最終共識。他期望雙方持續協商，「我希望雙方表現出某種彈性…對彼此的聲索和立場不帶成見，才能夠合作」。

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）卸任前終止菲中南海油氣開發合作協商。

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時任菲國外長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）當時說：「我們在憲法允許範圍內盡了所能。從我們所站的深淵邊緣再往前一步就是陷入憲法危機。」因此必須終止與北京的南海油氣開發合作協商。

菲律賓1987年憲法規定，自然資源探勘、開發和利用應受國家全面管制和監督。國家應保護其群島水域、領海和專屬經濟海域的海洋財富，其使用和享有僅限於菲律賓公民。（編輯：高照芬）1110829