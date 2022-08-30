日本經營之神稻盛和夫辭世 曾率日航起死回生

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（中央社東京30日綜合外電報導）有日本「經營之神」美譽的京瓷與KDDI創辦人稻盛和夫8月24日因衰老辭世，享耆壽90歲。他生前創造獨特的阿米巴經營模式，曾率領日航起死回生。

日本朝日新聞報導，稻盛和夫24日上午8時25分在京都市自宅因衰老辭世。

稻盛和夫出身鹿兒島縣，畢業於鹿兒島大學工學部後，在京都一家生產絕緣器的工廠任職，1959年創立京都陶瓷公司，也就是現在的京瓷公司，1997年起任職名譽會長（董事長）。

1970年左右，公司成功開發並量產了一種可以保護半導體晶片的陶瓷零組件，業務從此由精細陶瓷擴展到電子零件、太陽能電池、手機等領域，並朝全球化邁進。公司人數從創立時期的28人，擴大到業務遍及全球30多個國家、員工數8萬3000人的大型集團。

日本放送協會（NHK）報導，稻盛和夫創辦京都陶瓷公司時資本額為300萬日圓，而現在的京瓷年營業額約為1兆8000億日圓。

此外，日本在1980年代興起通訊自由化風潮，稻盛和夫為了不讓當時的電電公社（現在的NTT）獨佔，於1984年創立第二電電（DDI）。

DDI在2000年與KDD、日本移動通信（IDO）合併，成為日本現今三大電信業者之一KDDI。

稻盛和夫除了主導日本國內長途電話費降價等政策，也為手機普及作出貢獻。他自2001年起擔任KDDI的最高顧問。

稻盛和夫2010年在當時執政的民主黨政府請求下，接任宣告破產的日本航空（JAL）會長，當年他已經高齡78歲。

儘管家人與友人均反對稻盛和夫接下這個職務，但他以自己的人生哲學是「為人類、為社會做出貢獻，視為人類最崇高的行為」為由，接下這個沉重任務，並從經濟、雇用、競爭三方面進行日航重建。

稻盛和夫在接任會長後以東京的飯店為家，向日航員工傳授京瓷與KDDI成長的「阿米巴經營」模式。

這個由稻盛和夫創造的獨特經營模式，將員工分為數人一組的小型單位，且各單位分別訂定事業計畫與目標，藉此提高每個部門獲利或員工幹勁。

他讓日本航空每位員工都徹底抱持獲利意識實現日航重整，在破產起算僅2年8個月後，罕見快速地讓日航股票重返東京證交所上市，展現其經營手腕。

在這期間，稻盛和夫一直無薪擔任日本航空會長，並於2015年起轉任日航名譽顧問。

外界把稻盛和夫跟另一位日本企業家、松下電器創辦人松下幸之助相提並論，同稱為「經營之神」，學習稻盛和夫的人生與經營哲學的學習團體「盛和塾」，有來自全球各地約1萬5000人參加。

不過，盛和塾的活動隨著稻盛和夫年歲增長，「盛和塾」已在2019年劃下句點。

此外，稻盛和夫一直認為「個人的資產是暫時替社會保管的東西，未來應該返還社會」。

他在1984年、52歲那年出資200億日圓成立稻盛財團，為增進國際間相互了解做出貢獻，旗下設立「京都獎」，表彰在科學和文明發展、人類精神的深化與提高方面作出顯著貢獻的人士。

京都獎每年在尖端技術、基礎科學，以及思想藝術三方面各頒發一個獎項，頒發獎章與1億日圓獎金。（譯者：戴雅真/核稿：黃名璽）1110830