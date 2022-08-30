聯合國人權專員卸任在即 新疆人權報告仍未發布

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦30日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員巴舍萊的4年任期將於明天屆滿，今天各國外交官紛紛向她致意。不過，她卸任前仍未遵守承諾，發布延宕多時的中國新疆地區人權報告。

法新社報導，今天一長串國家代表在聯合國人權理事會發言，讚揚巴舍萊（Michelle Bachelet）過去4年裡應對挑戰的表現。

儘管曾任智利總統的巴舍萊任內表現備受讚譽，還受到獻花和起立鼓掌致敬，但關於新疆人權報告的爭議仍未解決。

近1年前，巴舍萊宣布，她的辦公室即將完成一份關於新疆地區人權狀況的報告。北京當局遭控拘押逾100萬名維吾爾族人和其他穆斯林少數民族，但中國強烈否認上述指控。

如今巴舍萊卸任在即，繼任人選也尚待任命。隨著報告的公開發布時間一再延遲，人權團體也越來越憤怒。

數個人權團體在今天的會議上重提新疆報告問題，英國駐人權委員會大使佛蘭契（Rita French）亦然。

佛蘭契表示：「任何國家都不能避免其人權紀錄遭到客觀審查，也不能允許任何國家扼殺高級專員的獨立聲音，這一點對我們所有人來說都至關重要。因此，我們敦促您（巴舍萊）發布有關中國（新疆人權情況）的報告。」

人權觀察（Human Rights Watch）日內瓦分部主任費雪（John Fisher）也強調：「如果您沒有在卸任前發布關於新疆的報告，所有這些（您的成就）都可能因而失色。」

巴舍萊今天未談起此事。她上週曾向記者透露，自己一直面臨報告「發布或不發布的巨大壓力」。

當時巴舍萊強調，儘管如此，「我不會因為任何這樣的壓力而決定發布或拒絕發布」。她也重申，「我們正非常努力，希望履行我（發布新疆人權報告）的承諾」。（譯者：施施/核稿：林治平）1110830