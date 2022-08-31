更多編輯台推薦新聞：
米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

戴資穎將重返球后寶座 第6度登上世界第1
運動

戴資穎將重返球后寶座 第6度登上世界第1

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

台海緊張加劇 美日韓代表將於夏威夷會談

2022/8/31 09:37（8/31 10:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國國家安全顧問蘇利文將從31日起在夏威夷會見日韓官員，討論防衛印太地區的聯盟關係。圖為28日美軍兩艘提康德羅加級導向飛彈巡洋艦循往例通過台灣海峽。（圖取自twitter.com/US7thFleet）
美國國家安全顧問蘇利文將從31日起在夏威夷會見日韓官員，討論防衛印太地區的聯盟關係。圖為28日美軍兩艘提康德羅加級導向飛彈巡洋艦循往例通過台灣海峽。（圖取自twitter.com/US7thFleet）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）隨著台海緊張局勢加劇，白宮表示，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）8月31日、9月1日將在夏威夷會見日本、韓國官員。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）在聲明中說：「在（美日韓）3方會議後，蘇利文將造訪美軍印度-太平洋司令部（US Indo-Pacific Command），討論我們防衛自由開放印太地區的聯盟關係。」

兩艘提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦28日在台灣海峽的國際水域航行，這是美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後首見。

美國海軍表示，這項行動展現美國對自由開放印太地區的承諾，以及美軍可以在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

根據今天這份聲明，日本國家安全保障局局長秋葉剛男（Takeo Akiba）和韓國國家安保室室長金聖翰（Kim Sung-han）將在位於夏威夷檀香山的美軍印太司令部與蘇利文會面。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110831

延伸閱讀
美艦通過台海 白宮：未來還會有穩定區域行動台海局勢升溫 美日今年聯合演習數增加50%不甩中國三不一限 南韓薩德反飛彈系統基地恢復正常部署
蘇利文
美官員：俄購自伊朗無人機擬用於烏戰場 頻傳故障唐鳳科技防疫有成被封「天才IT大臣」 推動數位轉型責任重大
華森
香港移交25週年 美國嘆50年不變承諾走一半就落空
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族