台海緊張加劇 美日韓代表將於夏威夷會談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國國家安全顧問蘇利文將從31日起在夏威夷會見日韓官員，討論防衛印太地區的聯盟關係。圖為28日美軍兩艘提康德羅加級導向飛彈巡洋艦循往例通過台灣海峽。（圖取自twitter.com/US7thFleet）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）隨著台海緊張局勢加劇，白宮表示，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）8月31日、9月1日將在夏威夷會見日本、韓國官員。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）在聲明中說：「在（美日韓）3方會議後，蘇利文將造訪美軍印度-太平洋司令部（US Indo-Pacific Command），討論我們防衛自由開放印太地區的聯盟關係。」

兩艘提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦28日在台灣海峽的國際水域航行，這是美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後首見。

美國海軍表示，這項行動展現美國對自由開放印太地區的承諾，以及美軍可以在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

根據今天這份聲明，日本國家安全保障局局長秋葉剛男（Takeo Akiba）和韓國國家安保室室長金聖翰（Kim Sung-han）將在位於夏威夷檀香山的美軍印太司令部與蘇利文會面。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110831