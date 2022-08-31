更多編輯台推薦新聞：
科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索
科技

科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院核定 軍公教112年度不調薪
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/287
首頁 / 國際

俄羅斯暫停北溪1號天然氣供應 歐洲電力再拉警報

2022/8/31 12:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德國盧布明31日綜合外電報導）俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）將從今天起暫停透過北溪1號（Nord Stream 1）管線供應德國天然氣，以進行歲修維護，進一步推升原已緊繃的電力市場緊張情勢。

俄國能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司表示，壓縮機廠為期3天的歲修是「必要的」，還說「每運作1000個小時」後就必須進行維護。

但德國聯邦網路管理局（Federal Network Agency）局長穆勒（Klaus Mueller）說，這是一個「在技術上難以理解」的決定，警告這有可能只是莫斯科當局利用能源供應作為威脅的藉口。

穆勒指出，從過往經驗來看，莫斯科當局「屢屢在所謂的維護工作後做出政治決定」，並補充表示「我們要到9月初才會知道俄羅斯是否將再次這麼做」。

法新社報導，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後限制天然氣供應，歐洲因能源價格飆升，持續處於緊繃狀態。

重度倚賴俄羅斯天然氣的德國指控莫斯科當局利用能源作為「武器」。

隨著冬季即將來臨，歐洲消費者緊盯鉅額能源帳單。法國等若干國家已警告實施限電的可能性。

俄羅斯政府發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問及完成3天歲修後是否將恢復供應天然氣，他表示，「除了制裁措施導致的技術問題外，供應保證不受干擾」。

他補充表示，西方國家「對俄羅斯祭出制裁，這些制裁措施不允許進行正常維修工作」，似乎暗示著先前一輪漫長複雜、斷續供應的情況將重演。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110831

穆勒
俄減供天然氣 德官員：用量得減2成防冬季短缺 俄大幅減供天然氣 德能源部門宣布配給級別
培斯科夫
有助止戰或只發洩怒氣 禁俄人入境歐洲引論辯 澤倫斯基：歐盟不應成為俄羅斯富人「超市」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
IAEA小組赴札波羅熱核電廠 行前先會見澤倫斯基