俄羅斯暫停北溪1號天然氣供應 歐洲電力再拉警報

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（中央社德國盧布明31日綜合外電報導）俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）將從今天起暫停透過北溪1號（Nord Stream 1）管線供應德國天然氣，以進行歲修維護，進一步推升原已緊繃的電力市場緊張情勢。

俄國能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司表示，壓縮機廠為期3天的歲修是「必要的」，還說「每運作1000個小時」後就必須進行維護。

但德國聯邦網路管理局（Federal Network Agency）局長穆勒（Klaus Mueller）說，這是一個「在技術上難以理解」的決定，警告這有可能只是莫斯科當局利用能源供應作為威脅的藉口。

穆勒指出，從過往經驗來看，莫斯科當局「屢屢在所謂的維護工作後做出政治決定」，並補充表示「我們要到9月初才會知道俄羅斯是否將再次這麼做」。

法新社報導，俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後限制天然氣供應，歐洲因能源價格飆升，持續處於緊繃狀態。

重度倚賴俄羅斯天然氣的德國指控莫斯科當局利用能源作為「武器」。

隨著冬季即將來臨，歐洲消費者緊盯鉅額能源帳單。法國等若干國家已警告實施限電的可能性。

俄羅斯政府發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問及完成3天歲修後是否將恢復供應天然氣，他表示，「除了制裁措施導致的技術問題外，供應保證不受干擾」。

他補充表示，西方國家「對俄羅斯祭出制裁，這些制裁措施不允許進行正常維修工作」，似乎暗示著先前一輪漫長複雜、斷續供應的情況將重演。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110831