亞洲國際醫療展新加坡登場 台廠搶攻疫後商機

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亞洲國際醫療展31日在新加坡登場，這是台灣精品首次於這個展覽推廣。圖為駐新加坡代表梁國新（右2）與展出「俯臥位氣墊床的」廠商代表等人合影。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年8月31日

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（中央社實習記者謝佩玲新加坡31日專電）新加坡國際醫療展今天登場，這是疫情以來首度回歸實體舉辦，吸引700家廠商參與；台灣有64家廠商參展，涵蓋精準醫療、檢測醫學、醫療照護等領域，搶攻疫後醫材商機。

2年一度的亞洲國際醫療展（Medical Fair Asia）為東南亞規模最大的醫療器材專業展，今年邁入第14屆，今天起至9月2日在新加坡濱海灣金沙會展中心以實體方式舉辦，隨後9月3日至9日接續以線上進行。2020年受疫情影響，以線上方式舉辦。

主辦單位表示，今年共有來自50個國家及地區、700家廠商參展。

外貿協會指出，這次台灣共有64家企業參展，為第3大參展國，包括經濟部國貿局委由貿協攜手31家醫材業者設立台灣館及台灣精品館；開展首日，新加坡貿工部長顏金勇、駐新加坡代表梁國新等人都到場參觀。

梁國新向中央社記者表示，台灣產品非常精美，也具有國際競爭力，很高興台灣廠商抓準機會拓銷國際市場。

台灣精品館展出曾獲台灣精品獎的產品。貿協指出，這是台灣精品首次於亞洲國際醫療展推廣；此次參展鎖定未來醫療趨勢，聚焦預防醫學、精準醫療、檢測醫學及醫療照護等領域。

參展廠商之一、雃博公司亞太區處長高孝元受訪表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）引發肺炎的患者常需俯臥，這次展出的「俯臥位氣墊床」不僅便利照護者協助患者翻身，也有助提升患者氧合能力、增加舒適度。產品目前已進入歐洲及馬來西亞市場，未來希望深化與東南亞醫療院所合作。

安盛生科全球行銷經理劉純馨說，這次參展的產品具監測血糖、脂質、數位COVID-19抗原快篩三功能，結合App智慧行動化醫療檢測儀器，10秒內即能將檢測結果數位化。目前已有澳洲礦產業者採用這套系統，藉以強化企業面對疫情的風險管控。

另外，貿協表示，台灣館參展廠商包括智慧醫療、醫學檢測、耗材設備及復健骨科等產業。

龍骨王執行長陳誌睿受訪表示，疫情導致病人不敢前往醫院復健，這次參展的遠距復健系統結合雲端科技，讓物理治療師以視訊方式協助病患復健，打破空間限制。

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醫智健康科技執行長周肇興指出，這次參展的遠距醫療資訊平台結合專科醫師與人工智慧，提供病人線上諮詢服務，簡化就醫流程。疫情後平台用戶數大幅成長，這項平台已獲通訊軟體LINE尋求合作。

外貿協會表示，台灣醫材出口至新加坡金額逐年攀升，從2018年3908萬美元（約新台幣11億8822萬元）成長至去年的5638萬美元，為東南亞國家中排名第3，僅次於出口至印尼和越南的金額。（編輯：陳惠珍）1110831