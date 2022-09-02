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韓國推出首支國產疫苗 5日起開放接種

2022/9/2 18:22（9/2 18:53 更新）
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圖為韓國總理韓悳洙（中）2日至藥廠檢視SKYCovione疫苗。（韓聯社）
圖為韓國總理韓悳洙（中）2日至藥廠檢視SKYCovione疫苗。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）韓國SK生物科技研發的SKYCovione正式獲准使用，成為韓國第一支獲准使用的國產疫苗，5日起將開放18歲以上成年人接種。

韓國疾病管理廳今天發布新聞稿表示，6月29日取得食品醫藥品安全處許可的SKYCovione，8月26日完成出貨認證程序，8月30日完成首次出貨，在韓國政府預訂的1000萬劑份量中，這次先供應60.9萬劑。

韓國當局目前僅開放18歲以上成年人接種SKYCovione疫苗，且只用作第1、第2劑接種。9月1日起開放預約後累計19人預約，與其他疫苗相較預約數並不多。

預約接種民眾將安排自9月13日起接種，未預約者5日起也可至各地衛生所或合作醫院現場施打SKYCovione。

當局表示，目前正在確認SKYCovione用作追加劑接種的臨床研究，預計在9月中旬之後將進一步擴大適用範圍。

韓國國立保健研究院國立傳染病研究所分析指出，SKYCovione作為追加劑接種後，可有效對目前韓國境內流行的BA.1、BA.5病毒株形成免疫效果。

研究結果顯示，在接種輝瑞、莫德納、AZ、嬌生疫苗，或混合施打AZ及輝瑞疫苗後，再接種SKYCovione疫苗，對BA.1及BA.5病毒株免疫力可分別提升51.9與28.2倍。據稱，接種SKYCovione後的異常反應也較其他mRNA疫苗和緩。（編輯：黃自強）1110902

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