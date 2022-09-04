美國男子威脅駕駛飛機衝撞超市 危機順利落幕

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（中央社密西西比州傑克遜3日綜合外電報導）美國密西西比州一名男子偷走小型飛機，還揚言將駕駛飛機衝撞一間沃爾瑪（Walmart）超連鎖市。飛機在空中盤旋數小時後安全降落，男子隨即遭到警方拘捕。

美聯社報導，杜比羅（Tupelo）警局局長夸卡（John Quaka）召開記者會表示，29歲嫌犯派特森（Cory Wayne Patterson）今天凌晨從杜比羅地區機場偷走一架豪客比奇公司「空中之王」（Beechcraft King Air）C90A飛機。他起飛後撥打911，並威脅要駕駛飛機衝撞一間沃爾瑪超市。

警方指出，派特森並沒有飛行員執照，但他曾學過如何駕駛飛機，並在杜比羅機場擔任飛機加油人員，這讓他有機會偷走飛機。

警方獲報後，緊急疏散該間沃爾瑪超市及鄰近商店，同時呼籲民眾避免前往現場一帶。

此後，談判人員與派特森通話，說服他不要衝撞沃爾瑪。由於派特森沒有駕駛飛機著陸的經驗，最終由另一名飛行員指導他完成降落。

夸卡指出，早上9時30分左右，派特森還在自己的臉書頁面發布一則告別訊息：「對不起大家。（我）從來無意傷害任何人。我愛我的父母和家人，這不是你們的錯。再見。」

夸卡說，派特森安全降落後被警方拘留，並遭控犯下重竊盜罪與恐怖威脅罪。他還稱，預計派特森將面臨聯邦指控。（譯者：施施）1110904