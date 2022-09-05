台印度海外學術研討會 深耕永續科技鏈結產業

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2022年「台灣印度加強永續科技鏈結交流研討會」5日在印度東北部大城古瓦哈蒂登場，駐印度代表處科技組組長王金燦（紅布條後方中）、逢甲大學教授賴奇厚（紅布條後右5）等人前往參加。 （逢甲大學教授賴奇厚提供） 中央社 111年9月5日

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（中央社記者林行健新德里5日專電）2022年「台灣印度加強永續科技鏈結交流研討會」今天在印度東北部大城古瓦哈蒂登場，雙方產、學界人士就半導體、永續能源等項目進行交流，深耕及鏈結台灣與印度的科技產業。

古瓦哈蒂（Guwahati）是阿薩姆省（Assam）最大城市，距首都新德里約有1900公里的距離。

研討會由台灣國家科學及技術委員會與印度理工學院古瓦哈蒂校區（IIT Guwahati）聯合主辦，由IIT Guwahati研發長卡提亞爾（Vimal Katiyar）及逢甲大學教授賴奇厚擔任召集人。

這也是科技部改制為國科會之後，首次支持在印度舉辦的科技產業交流活動。

中華民國駐印度代表處科技組組長王金燦在致詞時強調，促進與印度的科技合作是台灣新南向政策的重要方向之一，希望這場交流座談會能為兩國專家交流帶來好的開始。

王金燦也在活動上介紹台灣就業金卡申請方式，鼓勵印度優秀科技人才赴台。

賴奇厚則說，印度在永續科技與半導體技術研究投入相當大的資源，也符合台灣的重點發展方向，活動一年前即開始籌畫，邀請台灣與印度產官學重要的專家學者與會。

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研討會為期3天，以實體與線上混合方式進行，昨天先舉行歡迎會，今、明兩天舉行學術報告交流，以及半導體技術、永續能源與高分子聚合物技術、氫經濟和其他永續技術的應用座談會。

此外，活動還包括印度德里台灣商會會長陳寶東、台灣印度人工智慧海外科研中心主任熊博安以及10餘家在印度發展台灣企業廠商負責人的印度經驗分享，以及台印度雙邊科技合作計畫的科研成果發表。（編輯：周永捷）1110905