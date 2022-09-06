更多編輯台推薦新聞：
熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度
國際

熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛
國際

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局
國際

從罷工潮到反歐盟示威 能源危機讓歐洲經濟惡化恐牽動政局

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風
生活

軒嵐諾創多項紀錄 鄭明典：2022首個最強等級颱風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
恩恩國賠案 新北市府3機關都認定不成立
首頁 / 國際
COVID-19疫情整理包
全球情報
新聞專題
全球情報2/300
首頁 / 國際

日本擬縮短染疫隔離期 有症狀7天無症狀5天

2022/9/6 14:07（9/6 14:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京6日綜合外電報導）日本TBS電視台今天報導，日本政府相關人士透露，有關境內染疫隔離期分成有症狀者10天、無症狀者7天的規定，考量到對社會經濟活動的影響，正協調進一步分別縮短為7天及5天。

日本政府正在舉行與防疫相關部會的閣員會議，預料首相岸田文雄今天傍晚將對外宣布這項修正措施。

有關修正現行感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者全數通報的規定，預料會中也將商討何時要把目前由各地方政府自行決定的做法，進一步變成全國統一。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府已確定政策方針，目前染疫在自宅等地隔離的患者，有症狀者隔離期將從原先的10天縮短到7天；無症狀者如果快篩陰性的話，隔離期將從7天縮短為5天。

至於修正染疫者全數通報改採簡化通報（僅限詳細通報有重症風險的患者）的做法，預料將從9月26日在全國一致適用。

再者，日本政府也將進一步放寬隔離期間的行動限制，有症狀患者從症狀好轉起24小時後，或是無症狀的患者，只要能採取例如戴口罩等防疫對策的話，就能外出購買食物，也就是同意最低限度有必要的外出。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1110906

岸田文雄
因自民黨與統一教關係 岸田內閣不支持率首破40% 日本鬆綁邊境 旅行社：看到春燕、盼雙方更解封
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中共20大前成都續封深圳分級管理 疫情難控清零影響逾6500萬人