越商自嘆連小螺絲都供應不了 尋求台灣技術加值

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駐越南代表處、越南電子產業公會7日舉辦「台越電子產業供應鏈合作研討會」，在一家越商電子廠擔任經理的阮進勇已投身電子產業30多年，他在會議上感嘆越商能力有限，盼台越業者可以建立溝通平台、互相合作。中央社記者陳家倫河內攝 111年9月7日

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（中央社記者陳家倫河內7日專電）在越南一家電子廠擔任經理的阮進勇今天說，近年來很多電子、科技廠轉進越南，但越商能力有限，「連小的螺絲也不能供應」，盼台商協助提升技術，也可就近滿足供應鏈需求。

駐越南代表處、越南電子產業公會今天舉辦「台越電子產業供應鏈合作研討會」，共計80多家台越廠商代表出席，其中包括經濟部投資業務處所率領「2022越南投資考察團」約10家有意來越南設廠的台灣業者與會。

投身電子產業30多年的阮進勇（Nguyen Tien Dung）在會上表示，2018年美中貿易摩擦後，台商、日商、韓商都在尋找新生產基地，但越商能力很有限，導致目前在越南的外國電子、科技廠對小型零件的需求都要仰賴進口。

他舉例，近來社群網站流傳一篇文章指出，越南供應商連一個小的螺絲也不能供應，「這是事實，我們還沒有能力達到國際廠商各種要求與標準」，而像蘋果（Apple）的供應商都很需要這種小型零件。

阮進勇表示，台商在這方面很有經驗，希望可以與越商分享能符合台商所需標準的零件，以及有關技術、人力與經驗，讓越商可以就近在越南提供這些零件，當地台商就不用再從國外進口。

越南電子產業公會執委會常務委員杜氏翠香（Do Thi Thuy Huong）簡報時指出，截至2019年底，越南的電子產業共有2532家企業，員工數約73萬6000人，至2021年，電子產業員工已有約130萬人。

她並提到越南電子產業的特色與挑戰，包括勞力密集、依靠供應鏈上游廠商，以及外企占供應鏈主要地位；與此同時，越南缺乏熟練的人力資源及可以吸收外資的先進技術，面臨落後與中級技術引進危機。

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越南台商電子產業聯誼會會長廖雲煥在回應時表示，台越電子產業供應鏈合作機會很多，越南台商電子產業聯誼會很願意協助將越商所生產的產品提供給在越南的台廠了解。

廖雲煥簡報指出，越南的台灣電子廠很關心供應鏈問題，尤其是電子代工服務（EMS）與系統廠。他認為，供應鏈中一些運送成本高、進口程序複雜等特性的行業，會優先有在地供應需求。（編輯：黃自強）1110907