美韓擴大遏制戰略磋商 睽違4年半16日華府登場

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）南韓外交部今天表示，擴大遏制戰略協議體（EDSCG）高層會議將在美國華府時間16日舉行，屆時雙方外交部及國防部高層官員代表出席，討論因應北韓核武攻擊具體方案。

南韓外交部發布新聞稿，韓方將由外交部第一次官趙賢東與國防部次官申範澈代表出席，與美國國務次卿詹金斯（Bonnie Jenkins）及美國國防部政策次長卡爾（Colin Kahl）進行2+2磋商。

這次會議中將就如何在朝鮮半島緊張局勢中強化擴大遏制能力的實際效果，以及其他遏制北韓方案進行深度討論。

EDSCG是美韓政府高層之間就擴大對北韓核武攻擊遏制能力的協商會議，但2016年底上路後僅召開兩次會議，2018年1月文在寅政府上任後宣告中止。

美國總統拜登5月訪韓與南韓總統尹錫悅舉行峰會時，宣示將重啟EDSCG等機制，這也是美韓雙邊自2018年1月第2次會議以來時隔4年8個月舉行會議。

美韓對北韓可能實施的第7次核試驗及洲際彈道飛彈（ICBM）等軍事挑釁行動始終保持高度警戒，不排除在這次會議中討論於南韓部署美國戰略武器等具體方案。

美國北韓特使金星容（Sung Kim）7日在東京舉行的美日韓3方會面中也提到，北韓一直在進行第7次核試準備工作。

外交部表示，趙賢東及申範澈也會藉這次訪美機會與美國主要外交、國防高層人士會面，並與當地智庫會談，積極宣傳南韓為強化兩國同盟所做的努力，爭取美方對南韓政策更大的支持。（編輯：韋樞）1110908