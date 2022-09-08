醫師關切英女王健康 王儲查爾斯、威廉王子趕往探視

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世6日任命新首相後被醫師囑咐休息，白金漢宮今天表示，醫師「相當關切女王陛下的健康」，王儲查爾斯和威廉王子已趕往女王現居的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡探視。

96歲的伊麗莎白二世目前依慣例在蘇格蘭高地的巴爾莫勒爾（Balmoral）避暑。她6日任命新首相特拉斯（Liz Truss），7日被醫師囑咐休息，因此推遲與樞密院顧問團的會議。

由於擔心王室官員所謂「偶發性的行動問題」出現，女王6日未回到倫敦接受卸任首相強生（Boris Johnson）辭職和任命新首相，而是留在巴爾莫勒爾。

從官方照片可以看到，年邁的女王看起來很虛弱，拿著拐杖支撐，她在象徵性典禮中與特拉斯握手，任命特拉斯領導新政府。

白金漢宮表示，女王目前感覺良好，仍待在巴爾莫勒爾堡。

路透社報導，王儲查爾斯與威廉王子目前都已前往巴爾莫勒爾堡探視。

克萊倫斯宮（Clarence House）發言人表示，「威爾斯親王（The Prince of Wales，即查爾斯）和康瓦爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）卡密拉（Camilla）已經前往巴爾莫勒爾」。

英國首相特拉斯在推特發文表示，全國「將會密切關注」女王的健康。

特拉斯發布推文說：「全國在今天午餐時間，將會深切關注來自白金漢宮的消息。」

她寫道：「我和英國各地民眾，此刻都掛念著女王陛下和王室。」（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110908