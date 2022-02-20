英國女王確診 白金漢宮：症狀輕微 可執行簡單勤務

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國白金漢宮今天宣布，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）被檢測出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，她目前僅有輕微症狀，預計本週仍將繼續執行部分較輕鬆的工作。

白金漢宮（Buckingham Palace）發布聲明稱：「女王今天的COVID-19檢測結果呈陽性。陛下出現類似感冒的輕微症狀，預計下週將可繼續執行簡單勤務。」

聲明並表示：「她將持續接受醫療照護，並將遵循所有適當指引。」

73歲的英國王儲查爾斯王子（Prince Charles）本月稍早也驗出COVID-19陽性反應，這是他第2度確診。當時王室消息來源表示，查爾斯王子曾在確診前2天和女王會面。

現年95歲的英國女王是目前世上在位最久，同時也是年齡最長的君王，她的健康狀況一直是外界關注焦點。去年10月女王曾因不明原因住院1晚，之後遵照醫囑休息數日。

女王的健康狀況通常對外保密，但白金漢宮先前證實，女王已接種過3劑COVID-19疫苗。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1110220