英王查爾斯三世將正式即位 誓言終生為民服務

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英王查爾斯三世今天將透過儀式正式宣告即位，昨天他首次以國王身分向哀悼的臣民發表談話，誓言效法他「親愛的媽媽」伊麗莎白二世女王，終生為民服務。

法新社報導，現年73歲的查爾斯在女王8日辭世後，即理所當然地繼承王位，不過登基會議（Accession Council）今天清晨仍須依憲法規定，在倫敦聖詹姆士宮（St. James's Palace）舉行儀式，以承認查爾斯的王權。

這項充滿排場的儀式會吹奏號角並在聖詹姆士宮露台上宣讀登基公告，是官方對女王駕崩10天哀悼活動的一部分。全英各地目前的哀悼活動將進行到女王葬禮之前，而王室成員的哀悼活動會持續更久。

民眾聚集在白金漢宮外，既為哀悼女王，也為祝福新王查爾斯三世。昨天查爾斯自蘇格蘭返回倫敦並向民眾打招呼時，有些民眾對他高喊「天佑吾王」。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1110910

英王查爾斯三世（前）9日在白金漢宮前向來悼念伊麗莎白二世的民眾致意。（路透社）

女王伊麗莎白二世8日辭世，白金漢宮周邊悼念人潮不斷。查爾斯三世9日在宮內執行公務，屋頂上的英國國旗改為皇家旗，皇家旗依例從不降半旗。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月9日