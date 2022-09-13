汽油價格下跌 美國8月通膨有望趨緩

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）主要拜汽油價格下跌所賜，美國8月通貨膨脹可能已經降溫，但這還不足以讓決策者、尤其是總統拜登滿意，因為高昂的物價持續讓美國家庭和企業苦不堪言。

法新社報導，衡量通膨的主要指標消費者物價指數（CPI）8月預料較前1個月下跌，這是2020年11月以來首次下滑。美國勞工部預計今天公布最新數據。

根據財經媒體「市場觀察」（MarketWatch）預測，通膨年率也可能從6月創40年新高的9.1%下降到8.0%。

在俄羅斯入侵烏克蘭對能源和食品價格帶來衝擊，以及中國因疫情封城導致供應鏈持續混亂等因素推波助瀾之下，物價已多月居高不下。

巴克萊（Barclays）分析師史利蘭（Pooja Sriram）和希爾（Jonathan Hill）表示：「風險依舊偏向上行，主因農產品和能源等大宗商品的關鍵投入前景不確定，以及在緊繃的勞動市場薪資成長被轉嫁。」

他們預估，8月食品價格上漲1%，住房價格上漲0.6%。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110913