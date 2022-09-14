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化石燃料不擴散 世衛與200團體籲制訂國際公約

2022/9/14 15:08
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（中央社巴黎14日綜合外電報導）約200個衛生組織和1400多名醫療專業人員寫信呼籲各國政府，制定具約束力的國際條約，以逐步淘汰化石燃料，他們稱化石燃料「對人類健康構成嚴重且不斷升高的威脅」。

法新社報導，這封推動「化石燃料不擴散條約」的信函指出，此一國際公約的作用類似於世界衛生組織（WHO）的「菸草控制框架公約」（Framework Convention on Tobacco Control），只是這次的有害受控物質是煤炭、石油和天然氣。

世衛也加入各地衛生組織行列，簽署了這封信。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）聲明指出：「現代人對化石燃料的依賴不僅是破壞環境的行為，從健康角度來看，這是一種自我毀滅的行為。」

這封信呼籲各國政府制定並實施具有法律約束力的機制，立即停止所有未來擴大使用化石燃料的行為，並逐步淘汰現有的生產。

主要來自燃燒化石燃料的空氣污染，和每年700萬人死亡有關聯。

信中說，逐步淘汰化石燃料，單是每年就可以防止360萬人因空氣污染而死亡。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110914

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