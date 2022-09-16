UN警告飢餓海嘯來襲 衝擊3億4500萬人規模空前

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（中央社紐約聯合國總部15日綜合外電報導）聯合國世界糧食計劃署警告，全球正面臨一場「規模空前的緊急情況」，多達3億4500萬人正面臨飢餓威脅，7000萬人則因為烏克蘭戰爭被推向飢餓。

美聯社報導，世界糧食計劃署（World Food Programme）署長畢斯利（David Beasley）告訴聯合國安理會，82個有該署運作的國家中，面臨嚴重糧食不安全的人數達3億4500萬，是2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前的兩倍。

他說，令人極為擔憂的是，其中45個國家有5000萬人營養不良非常嚴重，正在「敲響飢荒的大門」。

畢斯利說：「過去的飢餓浪潮現在變成飢餓海嘯。」他將此歸咎於衝突升高、疫情對經濟造成的漣漪效應、氣候變遷、燃料價格上揚和烏克蘭戰爭。

他說，俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，糧食、燃料和肥料成本飆升已將7000萬人更推近飢餓。

畢斯利表示，儘管7月間達成協議，使烏克蘭穀物得以從被俄羅斯封鎖的3個黑海港口運出，且繼續致力於讓俄羅斯肥料重返全球市場，但「今年有發生多起飢荒的真實和危險風險」。

他說：「我們若不採取行動，到2023年，目前的糧食價格危機可能演變成糧食供應危機。」

安理會正關注衝突引發的糧食不安全以及衣索比亞、奈及利亞東北部、南蘇丹和葉門的飢荒風險。但畢斯利和聯合國負責人道事務與緊急援助的副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）也對他們最近造訪的索馬利亞面臨糧食危機發出警告，葛瑞菲斯還將阿富汗列入優先處理名單。

葛瑞菲斯說：「索馬利亞里會發生飢荒，且肯定不會是唯一的地方。」

他引述最近的評估，確認「數十萬人正面臨災難程度的飢餓」，意即他們處於最嚴重的「飢荒」水平。

畢斯利回顧2020年4月他對安理會的警告，「當時我們正面臨飢荒，堪比聖經裡所說的那種飢餓。」他說，當時世界加速投入資金並做出巨大回應，從而避免了災難。

畢斯利表示，如今再次處於危機邊緣，甚至更糟，必須竭盡所能來應對。他說：「世界上飢餓的人正指望著我們，我們絕不能讓他們失望。」（譯者：楊明暐/核稿：何宏儒）1110916