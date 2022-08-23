俄烏開戰以來 烏克蘭重要農產品出口量腰斬

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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭農業部昨晚的最新數據顯示，自俄羅斯今年2月入侵以來，烏克蘭的重要農產品出口量與去年同期比起來幾乎腰斬。

路透社報導，俄羅斯於2月24日開始進攻烏克蘭，造成烏克蘭多座海港被封鎖，大批作物不是無法採收就是被毀掉。

根據農業部數據，從今年2月24日到8月15日之間，烏克蘭農產品出口量從去年同期的1950萬公噸左右，下滑到1000萬公噸。

預計2022年烏克蘭的穀物收成將從2021年創紀錄的8600萬公噸減少到5000萬公噸左右。

農業部數據還顯示，從今年2月24日到8月15日之間，烏克蘭出口了380萬公噸玉米，140萬公噸葵花籽，近100萬公噸葵花油，以及大約64萬公噸小麥。

烏克蘭還出口了大麥、黃豆和大豆油，以及葵花和黃豆粉。據統計，烏克蘭生產的糧食在去年戰前可以餵飽4億人口。

依據俄羅斯與烏克蘭在聯合國（UN）和土耳其居中協調下達成的一項協議，3座烏克蘭的黑海港口已於7月底解除封鎖。

但即使港口開放，烏克蘭的農產品出口量也比戰爭爆發之前大幅減少。戰前，烏克蘭每月可輸出多達600萬公噸穀物。

烏克蘭農業部上週表示，在2022/2023農產品銷售年度，截至8月19日，烏國穀物出口299萬公噸，比前一年下滑51.6%。

而在6月30日告終的2021/2022年度，穀物出口增加了8.5%，達4850萬公噸，這要歸功於俄羅斯入侵之前的大量出口貨運。（譯者：曾依璇/核稿：陳正健）1110823