南非總統見拜登談能源 稱勿因與俄交好懲罰非洲

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統拜登今天在白宮會見南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），磋談貿易、氣候與能源等議題，但拉瑪佛沙警告美國，不要因為非洲國家與俄羅斯維持關係而祭出懲罰。

路透社報導，拜登號召各國就俄烏戰爭懲罰俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），希望南非在反制俄羅斯的行動上提供協助，包括施壓莫斯科以低於市價的行情銷售石油。

拜登與拉瑪佛沙在媒體面前親切寒暄後，白宮表示，兩人在橢圓形辦公室私下會談超過1個小時，商討貿易、氣候與能源等議題。

白宮指出，兩人承諾解決「數項全球最急迫的挑戰，這是雙方都關切的問題，包括俄羅斯與烏克蘭衝突，以及對非洲糧食安全造成的負面影響」。

拜登也宣布提供4500萬美元，資助一項價值85億美元的多國投資，加速南非逐步淘汰煤炭發電。

俄羅斯與烏克蘭拒絕出口天然氣與石油，促使南非增加煤炭用量，導致在減碳方面的進展出現倒退，美國在此時提供及時雨，為「公正能源轉型夥伴關係」（Just energy transition partnership）挹注更多資金。

最近幾週，拜登與他的幕僚加強與非洲國家的往來，對俄羅斯與中國在非洲大陸的投資與外交提高戒心。

拉瑪佛沙抵禦各方號召南非批評俄羅斯的聲浪，表示南非普遍反對使用武力。今年3月，他譴責北大西洋公約組織（NATO）東擴造成局勢不穩定，並說這場衝突應透過聯合國調停解決，而非由西方帶頭制裁，波及到「旁觀國家」。

聯合國對譴責俄羅斯侵烏的提案舉行表決時，南非是棄權的17個非洲國家之一。

拉瑪佛沙在與拜登會面後說：「我們對此的立場受到尊重、眾所皆知且受到認可。這場衝突顯然必須解決。我們的看法是，最佳的辦法是透過對話與談判解決。」

法新社報導，拉瑪佛沙又說，非洲在強權角力中向來採取不結盟立場，不應該因此而遭到「懲罰」。他說：「我覺得這將會非洲造成傷害，並讓非洲大陸被邊緣化。我們不應該受到任何人擺布，指揮我們跟誰結盟。」

前蘇聯曾訓練與支持反種族隔離運動人士。拉瑪佛沙所屬政黨非洲民族議會（African National Congress）自1994年白人少數統治結束後取得政權，與前蘇聯保持穩固關係。（譯者：張曉雯/核稿：戴雅真）1110917