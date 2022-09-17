更多編輯台推薦新聞：
專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

2020年至今尚無颱風登陸 將成有紀錄以來首次
生活

2020年至今尚無颱風登陸 將成有紀錄以來首次

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史
運動

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇
科技

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

南非總統見拜登談能源 稱勿因與俄交好懲罰非洲

2022/9/17 16:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統拜登今天在白宮會見南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa），磋談貿易、氣候與能源等議題，但拉瑪佛沙警告美國，不要因為非洲國家與俄羅斯維持關係而祭出懲罰。

路透社報導，拜登號召各國就俄烏戰爭懲罰俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），希望南非在反制俄羅斯的行動上提供協助，包括施壓莫斯科以低於市價的行情銷售石油。

拜登與拉瑪佛沙在媒體面前親切寒暄後，白宮表示，兩人在橢圓形辦公室私下會談超過1個小時，商討貿易、氣候與能源等議題。

白宮指出，兩人承諾解決「數項全球最急迫的挑戰，這是雙方都關切的問題，包括俄羅斯與烏克蘭衝突，以及對非洲糧食安全造成的負面影響」。

拜登也宣布提供4500萬美元，資助一項價值85億美元的多國投資，加速南非逐步淘汰煤炭發電。

俄羅斯與烏克蘭拒絕出口天然氣與石油，促使南非增加煤炭用量，導致在減碳方面的進展出現倒退，美國在此時提供及時雨，為「公正能源轉型夥伴關係」（Just energy transition partnership）挹注更多資金。

最近幾週，拜登與他的幕僚加強與非洲國家的往來，對俄羅斯與中國在非洲大陸的投資與外交提高戒心。

拉瑪佛沙抵禦各方號召南非批評俄羅斯的聲浪，表示南非普遍反對使用武力。今年3月，他譴責北大西洋公約組織（NATO）東擴造成局勢不穩定，並說這場衝突應透過聯合國調停解決，而非由西方帶頭制裁，波及到「旁觀國家」。

聯合國對譴責俄羅斯侵烏的提案舉行表決時，南非是棄權的17個非洲國家之一。

拉瑪佛沙在與拜登會面後說：「我們對此的立場受到尊重、眾所皆知且受到認可。這場衝突顯然必須解決。我們的看法是，最佳的辦法是透過對話與談判解決。」

法新社報導，拉瑪佛沙又說，非洲在強權角力中向來採取不結盟立場，不應該因此而遭到「懲罰」。他說：「我覺得這將會非洲造成傷害，並讓非洲大陸被邊緣化。我們不應該受到任何人擺布，指揮我們跟誰結盟。」

前蘇聯曾訓練與支持反種族隔離運動人士。拉瑪佛沙所屬政黨非洲民族議會（African National Congress）自1994年白人少數統治結束後取得政權，與前蘇聯保持穩固關係。（譯者：張曉雯/核稿：戴雅真）1110917

拜登
美國鐵路公司與工會達臨時協議 避免罷工危經濟 白宮團結峰會 拜登促團結力抗仇恨及政治暴力
拉瑪佛沙
禮物還是贓物？南非人連署要英王室歸還權杖鑽石 南非21人離奇陳屍酒吧 老闆及員工違規賣酒被捕
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美國鐵路公司與工會達臨時協議 避免罷工危經濟