審閱川普住所查獲文件受阻 美司法部要求法院放行

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國聯邦調查局上月扣押前總統川普存放在住所的機密資料，一名法官決定暫時不讓司法部利用查獲文件來進行調查。司法部今天要求聯邦上訴法院允許展開審閱這些資料的作業。

司法部正在調查川普卸任後帶走政府文件、存放在他的佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago），並涉嫌妨礙聯邦調查等事項。其中有些文件標註為高度機密，甚至「最高機密」。

路透社報導，司法部向聯邦第11巡迴上訴法院提交文件表示，下級法院先前裁定不讓檢方使用這些機密資料進行犯罪調查，上訴法院應中止部分裁定的執行。

此外，地方法官甘農（Aileen Cannon）昨天指定紐約州聯邦法官迪爾里（Raymond Dearie）擔任「特別主事官」（special master）來審閱聯邦調查局（FBI）在川普住所扣押的紀錄，司法部也要求上訴法院不要批准迪爾里檢視這些機密文件，並在可行範圍內盡快做出裁定。

川普的律師尚未對此發表意見。

司法部目前必須說服位於亞特蘭大的上訴法院在這起訴訟中同意司法部的意見。該上訴法院以保守派居多數，11名在任法官中，有6人是在川普任內獲得任命。

甘農昨天才駁回司法部的要求。甘農說，她會告訴迪爾里優先審閱機密文件，審閱作業須在11月30日前完成。甘農也是川普於2020年所任命。

聯邦調查局8月8日查獲1萬1000份文件，其中約有100份屬於機密資料。

專家認為，如果甘農的裁定繼續執行，可能會拖延司法部關於政府文件的調查。（譯者：曾依璇/核稿：楊明暐）1110917