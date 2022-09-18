墨西哥2024選總統 首都市長力拚成為第1位女元首

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（中央社墨西哥市17日綜合外電報導）墨西哥2024年7月才要舉行總統選舉，競選活動尚未正式起跑，但角逐者已開始暖身，準備取代現任的羅培茲歐布拉多登上大位。當中，墨西哥市長放眼成為墨國史上首位女元首。

法新社報導，墨西哥市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）是專攻能源工程的博士，也是現任總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的核心盟友。她與現任外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）都盼能贏得執政國家復興運動黨（Morena）的提名，角逐總統寶座。

國家復興運動黨將在這個週末將舉行一年一度的黨代表大會。

薛恩鮑姆近期到首都外會見支持者時說：「女性可以成為太空人、律師、副州長，以及一個共和國的總統。」

國家復興運動黨黨員將於2023年選出總統候選人。民調顯示，他們選出來的這個人選，將會是國家復興運動黨再執政6年的大熱門。

墨西哥民意測驗機構Enkoll於8月底公布的民調顯示，35%受訪者偏好60歲的薛恩鮑姆扛下國家復興運動黨總統候選人重任，26%挺62歲的厄伯拉特。

民調同時顯示，82%受訪者表示願意選出女總統。這對素有大男人文化的墨西哥來說，堪稱重大轉變。

然而，Poligrama於本月6日公布的另一項民調顯示，薛恩鮑姆與厄伯拉特支持度不相上下。

現任總統羅培茲歐布拉多曾說，無論誰贏得黨提名，他都會給予支持；但他多次力挺薛恩鮑姆，形容這位墨西哥市長「清廉」，並讚她是一位「有信念」之人。

薛恩鮑姆有立陶宛和保加利亞血統。一名與她往來密切的人士告訴法新社，薛恩鮑姆「積極想要延續（羅培茲歐布拉多的改革議程），並成為墨西哥史上第一位女總統」。

厄伯拉特過去也當過墨西哥市市長，家譜可追溯至法國。他除了全國跑透透，也試著透過國際議程來提升自身知名度，包括出席已故英國女王伊麗莎白二世19日於倫敦舉行的喪禮。

這並非厄伯拉特第一次角逐總統大位。他2018年總統大選期間，在黨內初選階段敗給羅培茲歐布拉多。

墨西哥憲法限制總統只能做滿6年單一任期，羅培茲歐布拉多也已承諾不會再次爭奪總統職務。

但部分分析家認為，施政滿意度破60%的羅培茲歐布拉多為了捍衛他的改革議程，將尋求把自身影響力延續至2024年交棒過後。

政治分析家布拉佛雷吉多（Carlos Bravo Regidor）說，羅培茲歐布拉多從場邊發號施令的最佳的位置，會是「如果繼位者很軟弱，或是一個需要從旁支持的總統」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110918