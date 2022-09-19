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颶風菲奧娜登陸波多黎各 帶來洪災全島大停電

2022/9/19 10:51
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（中央社波多黎各聖胡安18日綜合外電報導）颶風菲奧娜（Hurricane Fiona）今天登陸波多黎各引發嚴重洪水和土石流，島上大部分地區停電。隨著颶風位置朝西北推進，多明尼加共和國預料也將出現強風豪雨。

路透社報導，美國國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，風暴中心於美東時間下午3時20分在波多黎各西南岸的蓬塔托康（Punta Tocon）附近登陸，最大持續風速約每小時140公里，達1級颶風門檻。

美國國家颶風中心（NHC）表示，風暴將在今天傍晚帶來「災難性洪水」。

電網運營商魯瑪能源（Luma Energy）和波多黎各電力局今天下午表示，起初全島330萬居民完全停電。到了晚上，官員們表示，有些地方已經開始恢復供電，但全島復電則需要幾天時間。

官員說，據通報有多處發生土石流，道路封閉，中部城鎮烏圖阿多（Utuado）有座公路橋梁遭洪水沖垮。

波多黎各多個港口關閉，主要機場起飛航班也已取消。美國國家颶風中心表示，隨著風暴向西北推進，預測多明尼加共和國也將出現豪雨和泥流，而位於中美洲巴哈馬群島東南的英國海外領土土克凱可群島（Turks and Caicos Islands），則可能在20日面臨風暴襲擊。

美國國家颶風中心表示，預計波多黎各大片地區將有300至400毫米的降雨，而部分地區的雨量可能高達635毫米。

當局已經開設了100多個避難所，並關閉了海灘和賭場，同時敦促居民尋求避難。

目前為止，菲奧娜颶風已在法屬加勒比海島嶼瓜德羅普（Guadeloupe）奪走一人性命。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110919

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