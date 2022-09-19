伊朗總統重申恢復核協議前提 須保證美不再退出

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）在今天播出的訪談中表示，如果能保證美國不會再次退出，德黑蘭就會認真考慮恢復核子協議。

路透社報導，伊朗外交部長上月表示，德黑蘭需要華盛頓針對恢復2015年核協議做出更有力的保證，他並敦促聯合國原子監督機構，停止對德黑蘭的核作業進行「出於政治動機的調查」。

萊希13日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時說：「如果這是一筆好的、公平的交易，我們會認真考慮達成協議。」

「這需要持續，必須要有保證，如果有保證，美國人就不能退出這項協議。」

萊希本週將出席在美國紐約舉行的聯合國大會。

根據核協議，德黑蘭限縮核子計畫，換取美國、歐洲聯盟（EU）以及聯合國解除經濟制裁。

萊希表示，美國人之前不守承諾，「他們單方面這麼做，他們說，『我要退出協議』，現在做出承諾變得沒有意義」。

「我們不能相信美國人，因為我們已經看到了他們的所作所為。所以，如果沒有保證，就不會有信任。」

哥倫比亞廣播公司表示，這是萊希第一次接受西方記者訪問。

伊朗和西方簽訂的核協議3月間一度有希望恢復，但德黑蘭與華盛頓的間接會談，卻因德黑蘭堅持國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）必須結束針對伊朗3地的調查等因素而破局。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110919