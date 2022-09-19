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伊斯坦堡反LGBTQ遊行 訴求禁止同性戀維權團體

2022/9/19 17:17
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（中央社伊斯坦堡19日綜合外電報導）土耳其反同志人士昨天在伊斯坦堡集會，呼應保守派團體的訴求。參與遊行的群眾高舉諸如「保護你的家庭和你的世代」等標語，要求對同性戀和變性人維權團體予以禁止。

法新社報導，許多支持親土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）團體的婦女蒙著臉，揮舞「向沒有性別的社會說不」、「爸爸+媽媽+小孩=家庭」等標語。

民眾在傳統上立場保守的伊斯坦堡法蒂赫區（Fatih）展開集會。在此之前，土耳其廣播電視最高委員會（RTUK）認定這場活動「符合公共利益」，因而批准主辦單位可以透過電視廣告為活動進行宣傳，引發人權團體強烈抗議。

反對這場遊行的群眾在網上透過社群媒體反脣相譏。有人留言寫道，「拒絕仇恨遊行」，表達和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）支持者站在同一陣線。

土耳其於1858年就將同性戀除罪化，但是社會上普遍仍對同性戀存在偏見，包括艾爾段領導的執政黨正義發展黨（Justice and Development Party）。同性伴侶關係在土耳其並不合法。

一名部長曾說同性戀者「精神錯亂」。

伊斯坦堡同志驕傲遊行2014年曾吸引10萬人參加，不過之後當局卻以安全問題為由而禁止類似集會。試圖集會的群眾得對抗嚴厲限制，包括遭到逮捕。

6月的同志遊行就有超過200人在警方鎮壓下被捕。（譯者：張欣瑜/核稿：何宏儒）1110919

艾爾段
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