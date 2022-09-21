拜登表態願協防台灣 美國安顧問重申對台政策不變

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（中央社記者江今葉華盛頓20日專電）美國總統拜登接受媒體專訪時再度提到美國將協防台灣。白宮國安顧問蘇利文今天澄清拜登言論並未改變美國一中政策，美方持續反對片面改變台海現狀，以維持台海和平穩定。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）18日播出拜登（Joe Biden）專訪。他在被問及若中國武力犯台，美軍是否會出兵協防台灣時果斷回答：「會，若發生前所未有的攻擊（unprecedented attack）。」

主持人為求確認追問道，是否代表與俄羅斯入侵烏克蘭不同，若中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣，拜登再次回答說：「對。」

這是拜登上任以來，第4度公開表態如果台灣遭受中國攻擊，美軍願意協防台灣，也再次引發外界關注美國的台灣政策是否作出調整。

蘇利文（Jake Sullivan）今天在白宮媒體簡報被問及拜登的說法是否意味美國對台政策調整時指出，正如拜登在訪問中所說的，美方持續支持一中政策、反對片面改變現狀，並支持台海穩定和平。

他指出，拜登每次談及台灣時都會重申這些基本承諾，「他（指拜登）十分清楚且毫不含糊地的強調並重申一中政策」。

蘇利文指出，拜登在這次訪問中被問到一個假設性問題。他在5月訪問東京時也被問及類似問題，當時他也給出與這次專訪類似的答案，事後有人問他是否做出重大政策改變的宣示，拜登表示，「不，我沒有。」

蘇利文表示，當美國總統想要宣示政策改變時，「他就會這樣做。但他（指拜登）沒有」。

蘇利文表示，拜登是個直接且率直的人，他回答一個假設性問題，以前也有過類似的答覆。他也很清楚表示並未改變美國對台政策，他所支持的是美國民主黨與共和黨政府都執行的歷史性對台政策，數十年來協助維持台海和平穩定。（編輯：陳政一）1110921