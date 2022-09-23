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高通：旗下車用晶片商機 上看300億美元

2022/9/23 14:06
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（中央社舊金山22日綜合外電報導）美國晶片大廠高通公司（Qualcomm Inc）今天表示，旗下車用晶片業務商機上看300億美元，自7月底公布第3季財報以來估計規模增加超過100億美元。

路透社報導，高通在汽車投資者大會上表示，未來業務的增長得益於汽車製造商及其供應商使用的驍龍（Snapdragon）數位底盤產品。驍龍數位底盤可提供輔助和自動駕駛技術，以及車用資訊娛樂和連結雲端功能。

隨著電動車和汽車自動駕駛功能的增加，汽車製造商使用的晶片數量激增，汽車市場一直是晶片製造商的關鍵成長領域。

高通財務長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）說：「想想一輛車，一輛級別較低的車，我們的商機可以從約200美元一直擴大到高檔車的3000美元。展望未來，產品組合將繼續轉向高階，因此商機將不斷擴大。」

高通表示，到2030年，公司鎖定的汽車市場規模可能成長到1000億美元。

高通預估2022會計年度汽車業務營收將達約13億美元，高於前一年度的9.75億美元；到2026會計年度，估計可望突破40億美元，而到2031會計年度將超過90億美元。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1110923

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