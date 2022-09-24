日本COVID-19疫情趨緩 單日新增病例低於4萬

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本境內各地第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續趨緩，包括東京和大阪等地今天新增確診病例明顯較上週六減少，日本全境單日新增病例也降到4萬例以下。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至今天晚間6時止，日本全境單日新增3萬9218起確診病例，以及68起死亡病例。

日本包括機場檢疫等途徑及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數2103萬2017例，包括4萬4369起死亡病例。

東京都今天新增4855起確診病例，較上週六減少3163例；今天另新增9起死亡病例。富士新聞網自行統計，東京都至今累計病例數313萬7491例。

富士新聞網報導指出，今天是東京都自今年7月2日以來，週六新增確診病例再度低於5000例。

大阪府今天新增2306起確診病例，較上週六減少3400多例，至今累計病例數207萬6621例，包括6397起死亡病例。

福岡縣今天新增1065起確診病例，連續3天低於上週同日，至今累計病例數107萬1098例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增338起確診病例，較上週六的662例減少324例，連續35天低於上週同日，也是連續15天單日新增低於千例，至今累計病例數49萬7373例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增328.33人染疫，滋賀縣以419.78人居日本各地之冠，宮崎縣以418.58人居次，沖繩縣則以262.40人低於全國平均，排名第43。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110924