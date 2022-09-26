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降低對中依賴 蘋果證實在印度生產iPhone 14

2022/9/26 15:13
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（中央社新德里26日綜合外電報導）地緣政治緊張局勢升級，加上中國實施嚴格COVID-19防疫封控，蘋果公司（Apple Inc）正將部分生產線移出中國。蘋果今天宣布，最新一批iPhone 14手機將移往印度製造。

路透社報導，蘋果本月稍早在新品發布會上發表最新iPhone 14旗艦系列，相比於新增華麗的新功能，較強調安全規格升級，並發表針對極限運動玩家設計的Apple Watch Ultra。

蘋果在聲明中表示，「新iPhone 14系列介紹突破性新技術與重要的安全功能，我們很興奮將在印度生產iPhone 14」。

摩根大通（J.P.Morgan）估計，蘋果將從2022年底開始把iPhone 14大約5%的生產轉移到印度。印度是僅次於中國的全球第2大智慧型手機市場。

摩根大通還評估，到了2025年，包含Mac、iPad、Apple Watch和AirPods在內的所有蘋果產品，其中約有25%將在中國境外生產，目前這個比例僅占5%。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110926

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