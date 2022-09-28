賀錦麗將對駐日美軍發表演說 中國對台行徑是重點

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（中央社東京28日綜合外電報導）美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天將對駐日美軍水兵發表演說，演說重點料將放在中國對台灣的行徑。

路透社報導，就在賀錦麗展開亞洲行的數日前，美國總統拜登18日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪時公開承諾，「如果台灣遭遇前所未見的攻擊，美國將會出兵防衛台灣」，這番言論引發中國官員憤怒。

一名婉拒透露姓名的美國高階行政官員預覽賀錦麗的演說內容後表示，「她將著墨基於規則的國際秩序所受到的威脅，以及她如何看待此事」，包括台灣海峽近日出現的挑釁行為。

「她將談論此事，以及我們正如何抵制這些活動，並挺身支持指引這塊區域的國際規則及規範。」

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賀錦麗將造訪位於東京近郊神奈川縣橫須賀、美國海軍在全球最大的海外據點並發表演說。目前有2萬4000名軍事人員和平民在這座基地生活和工作，美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）母港也在此。雷根號目前正在南韓，參與旨在嚇阻北韓的聯合軍事演習。

賀錦麗明天將訪問分隔南北韓的非軍事區。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110928