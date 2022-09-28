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未保存通訊電子紀錄 華爾街金融公司遭罰500多億

2022/9/28 12:59（9/28 13:31 更新）
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美國當局27日宣布，16家華爾街大型公司同意受罰總計18億美元（約新台幣578億元），因為未遵守保存電子紀錄的義務。圖為華爾街路標。（中央社檔案照片）
美國當局27日宣布，16家華爾街大型公司同意受罰總計18億美元（約新台幣578億元），因為未遵守保存電子紀錄的義務。圖為華爾街路標。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約27日綜合外電報導）美國當局今天宣布，16家華爾街大型公司同意受罰總計18億美元（約新台幣578億元），因為未遵守保存電子紀錄的義務，諸如員工之間在個人手機上的通訊紀錄等。

法新社報導，美國證券管理委員會（SEC）發表聲明指出，巴克萊（Barclays）、美國銀行（Bank of America）、德意志銀行（Deutsche Bank）和高盛（Goldman Sachs）等同意受罰，因「長期未能」持續保存相關電子通訊紀錄，而這些紀錄是監管機構在監管過程中必須取得的資訊。

美證管會宣布，對16家機構處以總計11億美元的罰款。這16家上市公司包括摩根士丹利（Morgan Stanley）等，其附屬公司也在此協議範圍內。

在另一起行動中，美國商品期貨交易委員會（CFTC）也宣布，就同一罪責對同一群金融機構，達成總計7.1億美元的和解協議。

根據兩項和解案，美國銀行共被罰款2.25億美元。

而同意以2億美元和解的金融巨擘，包括巴克萊、花旗集團（Citigroup）、瑞士信貸（Credit Suisse）、德意志銀行、高盛、摩根士丹利和瑞士銀行集團（UBS）。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110928

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