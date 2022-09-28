遭占4區稱公投力挺入俄 烏克蘭戰爭瀕危險臨界點

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（中央社基輔28日綜合外電報導）烏克蘭遭占4區親俄官員稱公投結果力挺入俄，美國擬呼籲聯合國譴責。俄羅斯總統蒲亭上週揚言將「動用所有可動用的武器」，美媒評論家指出，俄烏戰爭最危險時刻可能正在逼近。

● 烏國遭占4區稱公投力挺入俄 美籲聯合國譴責

烏克蘭4個遭占領地區獲俄羅斯扶植的官員今天報告說，有龐大票數支持併入俄羅斯，美國則計劃推動一份聯合國決議案，要譴責這場「假」公投。

俄國指派的官員表示，上述4州今天已完成的計票結果顯示，87%到99.2%的人支持併入俄羅斯。俄羅斯國會上議院議長表示，上議院可能會在10月4日這天考慮併入事宜。

路透社報導，美國官員表示，美方也正準備在俄羅斯吞併烏克蘭領土時，對俄國祭出新一輪制裁，並提供11億美元武器方案給烏國，這些很快將對外宣布。

● 4區親俄政府宣稱公投勝利 烏克蘭誓保衛區內公民

俄羅斯掌控的4個烏克蘭地區入俄公投今天結束，俄國扶植的4個地區政府在完成計票後都宣稱選舉勝利。烏克蘭總統澤倫斯基告訴聯合國大會，基輔無法在公投後再與俄國談判，並會保衛莫斯科佔領區內的烏克蘭公民。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的盟友國會上議院「聯邦院」（Federation Council）議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）稍早表示，如果公投結果贊成勝出，「聯邦院」可能考慮在下月4日，也就是蒲亭70歲生日前3天，兼併這4個地區。

● 莫斯科發出核威脅 俄烏戰爭處於危險臨界點

儘管俄羅斯繼續在烏克蘭遭遇挫敗，但這場戰爭最危險的時刻可能正在逼近。俄羅斯總統蒲亭上週便警告，如有需要，俄羅斯將「動用所有可動用的武器」，回應他所謂的北約核威脅。

美國有線電視新聞網（CNN）國際安全事務主編華爾希（Nick Paton Walsh）撰文分析指出，美國政府如今認為必須公開警告俄羅斯，動用核武器是個餿主意。冷戰時期維持平靜的保證互相毀滅原則，似乎已經失效。

● 北約警告俄羅斯 一旦動用核武將有嚴重後果

面對俄羅斯威脅要使用核武，北大西洋公約組織說，這絕對無法接受，並會有嚴重後果。烏克蘭說，不受威脅所動。美國說，目前並未見到可改變美國核態勢的情事。

俄羅斯總統蒲亭的一名盟友今天描繪將對烏克蘭使用核武的情節，並指稱以美國為首的北約組織（NATO）軍事聯盟因太害怕「核災難」而不敢直接進入衝突作回應。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說：「任何使用核武行徑都是絕對無法接受的，這將徹底改變衝突的本質，俄羅斯必須知道，核戰爭是不可能打贏的，也絕不能打。」

● 克宮：至少戰到拿下整個烏東頓內茨克州

克里姆林宮今天表示，在烏克蘭的「特別軍事行動」必須繼續下去，至少要進行到占領整個烏東頓內茨克州。

路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在與記者的電話會議中強調，頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）實際上只有掌控聲稱領土的一部分。獲俄羅斯支持而自行成立的頓內茨克人民共和國自從2014年以來就與烏軍持續戰鬥至今。

他指出：「因此有必要，最低限度，要解放整個頓內茨克人民共和國。」

（中央社製圖）

● 親俄4區稱公投勝利 烏克蘭促西方顯著提升軍援

俄羅斯掌控的烏克蘭4州親克里姆林宮當局宣布，在過去數日舉行的入俄公投取得勝利。烏克蘭政府今天則呼籲西方國家對基輔「顯著」提升軍事援助。

法新社報導，烏克蘭外交部在聲明中稱：「烏克蘭呼籲歐洲聯盟、北大西洋公約組織和七大工業國集團（G7）立即並且顯著地對俄羅斯升高壓力，包括實施新一輪嚴厲制裁，並且顯著增加對烏克蘭軍事援助。」

基輔特別指名「坦克、戰鬥機、裝甲車、長程火砲、防空和飛彈防禦設備」等軍援。

● 俄國防部：新徵召後備軍人已在加里寧格勒受訓

俄羅斯國防部今天表示，最近剛在加里寧格勒（Kaliningrad）地區動員的後備軍人，已在當地的波羅的海艦隊基地展開作戰訓練。

路透社報導，俄羅斯國防部在其社群媒體Telegram頻道中說：「所有動員兵都遵守使用小型武器射擊的規範。此外，從後備軍人中徵召的國民，重拾作戰與維護武器、軍事與特殊設備的技能。」

● 動員令掀出走潮 俄羅斯：不會強制引渡國民返國

俄羅斯頒布局部動員令，引發數以千計適齡役男跨越國境湧入鄰國，以免被徵召投入烏克蘭戰事。莫斯科今天表示，當局不會要求前往國外的俄羅斯民眾引渡回國。

俄羅斯國防部透過聲明表示：「俄羅斯國防部不曾向哈薩克、喬治亞或任何其他國家發出要求，要俄國公民被迫返回俄國土地，也不打算這麼做。」

● 回應澤倫斯基賀電 義極右派領袖承諾力挺基輔

預料將成為義大利新一任總理的極右派兄弟黨黨魁梅洛尼，在接獲烏克蘭總統澤倫斯基發出的勝選賀電之後，已承諾會全力支持基輔當局。

路透社報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）和她右翼聯盟前一天贏得國會多數後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚在社群網站推特（Twitter）發文，說他期待「與這個新政府展開富有成效的合作關係」。

梅洛尼旋即以英文回覆說：「親愛的（澤倫斯基），在烏克蘭人民自由的志業下，你知道你可以仰賴我們忠誠的支持。堅強下去，保持信念！」

即將上任義大利總理的兄弟黨黨魁梅洛尼（圖）27日回應烏克蘭總統澤倫斯基的賀電，承諾會全力支持基輔當局。圖為兄弟黨黨魁梅洛尼。（路透社）

● 俄烏戰爭重創前蘇聯集團經濟 歐銀下修明年成長

歐洲復興開發銀行（EBRD）今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭引發通膨飆漲和天然氣供應萎縮，將重創前蘇聯集團明年的經濟成長。

法新社報導，歐洲復興開發銀行（The European Bank for Reconstruction and Development, EBRD）成立於1991年，總部位於倫敦，主要目的在協助前蘇聯集團國家轉型為自由市場經濟，彼時迄今已納入中東和北非國家。

歐洲復興開發銀行今天下修2023年區域經濟成長預估，由之前預估的4.7%，調降至3%，其中烏克蘭經濟復甦較預期疲軟。（編輯：劉淑琴/核稿：林治平）1110928