彭博：中國下一步恐發動微侵略 以心理戰干擾台灣

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彭博專欄作家指出，中共或將以「微侵略」方式打心理戰步步進逼，讓台灣領導階層陷入極為窘困的境地。圖為國防部心戰大隊的二代心戰作業車在漢光演練假訊息反制。（軍聞社提供）

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）專欄作家白蘭斯指出，下一個台灣危機即將到來，但可能會跟上一個有所不同，中共或將以「微侵略」方式打心理戰步步進逼，讓台灣領導階層陷入極為窘困的境地。

中國在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，對台發動一連串文攻武嚇。美國約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）全球事務教授白蘭斯（Hal Brands）認為，中國這樣的施壓行動可能還會持續好幾個月。

但他認為，接下來的行動可能會以規模更小、更漸進的形式進行。他寫說，這些稱為「地緣政治微侵略」（geopolitical microaggressions）的行動意在由心理層面來危害台灣，讓台灣領導階層陷入既沒有辦法回應又沒辦法不回應的難題。

白蘭斯寫說，北京在因應裴洛西訪台一事上意在「震撼與威嚇」（shock and awe），而非讓台海陷入戰爭，因此除進行大規模軍演外，也大幅派出軍機擾台。

專文寫道，北京方面沒有瘋狂大怒，而是讓共軍謹慎避免徹底撕破臉、爆發衝突。然而，這已足以造成台海緊張情勢急劇升溫，此外，白蘭斯寫說，就算8月這場風暴已平息，惡劣氣候依舊沒有散去。

美國總統拜登日前第4度表示，美軍會保衛台灣免受無端攻擊。而幾天前，聯邦參議院外交委員會也通過「 台灣政策法案 台灣政策法案內容 軍備移轉上以「主要非北約盟友」同等方式對待台灣

駐美代表處更名列入「國會意見」建議性表達

可展現主權象徵，包括中華民國國旗

未來4年提供45億美金無償軍援，加碼第5年20億美元，提升台灣防衛能力

建立美台軍事合作訓練機制

對聯合國第2758號決議正式表態，強調決議未處理台灣代表權問題

嚇阻中國侵略的制裁行動，點名制裁高階官員及軍事將領等

呼籲台美洽簽雙邊自由貿易協定，讓台灣參與「印太經濟架構」 *法案將送交參院全院審理，須在本屆國會明年1月期滿前在參、眾兩院通過，才能遞交美國總統簽署後生效 看更多 關閉 」（Taiwan Policy Act），將無償軍援台灣規模擴大至65億美元。

美國參議院外委會通過台灣政策法案，內容有部分修正，新版提高對台軍援，淡化或刪除先前欲提升美台外交關係的條文。（中央社製圖）

這項法案中更尖銳的條款則恐難過關，例如推動美國針對台灣在華府的「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，因為有充分理由相信這些條款產生的挑釁會多過戰略回報。

然而，白蘭斯寫說，中國必然會將美國政策整體趨勢，解讀為2民主國家正走向一個實質聯盟的證據。中國國家主席習近平預料會表達他的不滿，不過未必會引發另一場大規模的高調動作。

白蘭斯認為，另一個較不那麼激烈的選項會是中國逐步升高脅迫，遊走在戰爭與和平之間的「灰色地帶」，例如週期性派出軍機、軍艦擾台等。

白蘭斯寫說，共軍也可以更侵略、更危險地攔截台灣飛機或船隻，以近距離逼迫台灣飛機船隻偏離航道。白蘭斯指出，北京或許已經開始採取上述戰術：頻派無人機擾金門防區，並刻意讓解放軍穿越台海中線。

專文寫道，這些戰術都不會迫使台灣放棄主權，中國的目的反而是藉由展現台灣無法抵抗中國脅迫，手法又不致公然挑釁到讓美國干預，或讓整個區域起而反對北京，從而在精神上削弱台灣。

白蘭斯指出，對中方來說，最理想情況下，這樣的行動會給台灣帶來棘手難題：既不能做出軍事回應，甘冒著與更強大的強權爆發衝突的風險；也不能維持被動，讓自身顯得軟弱無力。

白蘭斯進一步寫到，而這樣的作法同樣會讓美國陷入兩難。

華府一開始可能會強力回擊：對中祭出更多制裁、對台發布更多聲明以示支持，並擴大美國在這塊區域的軍事存在。白蘭斯點出，但在俄羅斯與烏克蘭戰爭進入危險階段之際，此舉恐升高爆發更大危機的風險。

他表示，美國也可能一邊保持相對低調，一邊加快軍備運輸和其他準備作業來保衛台灣免受一場更攸關存亡的攻擊。不過他說，這麼一來也可能會讓華府看起來將主導權拱手讓給北京。

拜登政府也可能必須處理來自國會，甚至台灣本身的施壓。

對美國外交來說，白蘭斯解釋，接下來幾個月的關鍵問題將涉及如何達到微妙平衡：既要在軍事和心理層面上強化台灣，又不能讓事態看似都是民主國家在升高緊張情勢。在風險如此高，涉及其中的參與方這麼多的情況下，白蘭斯說，微侵略也可以製造大問題。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110928