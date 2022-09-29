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颶風伊恩登陸佛州減為1級颶風 200多萬戶仍停電

2022/9/29 14:20（9/29 15:08 更新）
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颶風伊恩28日登陸美國佛州釀成驚人洪災，海岸城市邁爾斯堡市街道成河。（路透社）
颶風伊恩28日登陸美國佛州釀成驚人洪災，海岸城市邁爾斯堡市街道成河。（路透社）
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（中央社佛州蓬塔戈爾達28日綜合外電報導）颶風伊恩（Ian）今天登陸美國佛州，讓佛州西南海岸大半地區陷入漆黑、導致班機取消後，威力持續減弱，目前已降為1級颶風，但今晚仍有超過200多萬戶無電可用。

法新社報導，美國邊境巡邏隊（US Border Patrol）表示，20名移民因船隻沉沒失蹤，4名古巴人游上佛羅里達島礁（Florida Keys）岸邊，3人在海上被海岸防衛隊（Coast Guard）救起。

美國國家颶風中心（NHC）表示，伊恩的颶風眼在下午3時過後不久，在邁爾斯堡市（Fort Myers）西方的卡約科斯塔（Cayo Costa）堰洲島上登陸。

國家颶風中心表示，伊恩登陸時最大持續風速高達每小時240公里，但後來減弱為1級颶風，風速約每小時144公里。

根據全美電力供應狀況追蹤網站poweroutage.us，佛州1100多萬用電戶中，今晚有超過200萬戶無電可用，西南部地區停電狀況最嚴重。

美國國家氣象局（National Weather Service）局長葛蘭姆（Ken Graham）說：「這將是我們未來好多年都會提到的風暴。這是歷史性事件。」

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）表示，佛州將經歷「很慘、很慘的一兩天」。

坦帕（Tampa）和奧蘭多（Orlando）的機場停飛所有商業航班，郵輪公司推遲出發或取消航次。

素有「陽光之州」（Sunshine State）稱號的佛州，有部分地區預料將出現760毫米的降雨，暴潮恐高至3.6至5.5公尺，當局警告可能出現嚴峻的緊急狀況，國家颶風中心說，「這是危急生命的情況」。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110929

迪尚特
颶風伊恩威力再升級 預計28日登陸佛州 颶風伊恩登陸古巴威力升級 佛州嚴防強風洪災
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