尼加拉瓜總統稱天主教會獨裁 另傳驅逐歐盟大使

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（中央社馬納瓜28日綜合外電報導）尼加拉瓜總統奧蒂嘉今天說，天主教教會不允許成員選出教宗，是「徹頭徹尾的獨裁體制」。此外，消息人士透露，尼加拉瓜將歐洲聯盟大使視為「不受歡迎人物」，已要求離境。

法新社報導，奧蒂嘉（Daniel Ortega）說，在天主教教會，「一切都是強行施加，是徹頭徹尾的獨裁體制，十足的專制」。奧蒂嘉政府與天主教教會目前關係緊張。

他在紀念尼加拉瓜警察體制設立43週年的電視演說中表示：「如果他們要民主，就從讓天主教徒選出教宗、樞機主教、主教開始。」

自從奧蒂嘉政府指控天主教教會在2018年支持反政府示威後，教會就一直承受來自政府的壓力。當時的示威遭到奧蒂嘉政府鎮壓，有數百人喪命。

奧蒂嘉堅稱那些抗議活動是美國撐腰的反對派陰謀一環，目的是要推翻他；他還指控主教們參與其中，在今天的演說中稱呼主教和神父是「殺人犯」和「謀劃政變的人」。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）本月稍早強調與尼加拉瓜「絕不停止對話」的重要性。

方濟各說：「有對話，我們在與（尼加拉瓜）政府溝通。這不代表我們認同或不認同政府的一切作為。」

尼加拉瓜今年3月驅逐了教廷駐尼國大使。8月，批評政府的主教阿爾瓦雷茲（Rolando Alvarez）被軟禁，警方的理由是他從事「破壞穩定和挑釁」活動；此事引起方濟各的憂心和美國的譴責。

一群修女在今年7月被迫離開尼加拉瓜，因為她們所屬的「仁愛傳教修女會」（Missionaries of Charity）被列為非法。

至少還有4名神父和2名修院修生被捕，警方未具體說明他們被控的罪名。

此外，3名消息人士今天向路透社透露，尼加拉瓜已要求歐盟大使穆什海特（Bettina Muscheidt）離境，因為官員將她視為「不受歡迎人物」。

其中一名外交消息人士說，尼加拉瓜外交部召見穆什海特，宣告她是「不受歡迎人物」，要她離境。另一名消息人士說，政府要她今天就離開；其他兩人則未提到她離境的時程。

尼加拉瓜政府新聞處和外交部均未置評。

歐盟上週才在聯合國發布聲明，呼籲奧蒂嘉「恢復民主」，並促他釋放政治犯及尊重人權。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110929