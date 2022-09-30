印度新任國防參謀長就職 聚焦推動戰區化改革

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（中央社記者林行健新德里30日專電）印度退休將領邱漢（Anil Chauhan）今天接任國防參謀長之職。他將在中印邊界爭議懸而未決之際，擔負起推動戰區化改革、打造三軍協同作戰能力的重任。

印度國防部28日宣布由邱漢出任國防參謀長，他今天在德里舉行的一場軍禮中就職，印度陸軍、海軍與空軍司令均有出席。

邱漢是在印度與中國深陷邊界爭議之際就任，外界預期他擬訂出一套與中國人民解放軍抗衡的策略，並加速印度軍事改革的進程。

根據印度國際亞洲新聞社（ANI）報導，邱漢在就職儀式上表示，將盡力達成外界期望，並呼籲三軍攜手共同面對所有挑戰與困難。

印度於2019年設立國防參謀長職位，首任國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）去年12月8日於軍用直升機墜毀事故中喪生，遺缺懸置將近9個月。

邱漢現年61歲，去年5月以印度陸軍東部軍區指揮官的身分退休，轉到印度國家安全委員會擔任軍事顧問。他投身軍旅將近40年，參與過多次掃蕩叛亂的任務，也熟悉中國與印度的邊界事務。

接任國防參謀長之後，邱漢成為印度首位以3星將領官階退休、又以4星將領回歸的將官，他的主要任務將是推動戰區化改革以及三軍資源整合，以因應新形式的安全挑戰。

印度三軍目前計有17個單一軍種的司令部，其中陸軍和空軍各有7個，海軍則有3個，軍事專家認為這些司令部之間缺乏協同作戰能力。

在戰區化改革計畫之下，印度打算建立4到6個戰區指揮部，分別為1個空防戰區指揮部、1個海洋戰區指揮部以及數個陸軍戰區指揮部，每個戰區都將擁有各軍種的部隊，發展一體化作戰能力。

然而，各軍種之間的利益衝突、現有司令部職權消長，以及軍事將領之間對於整合模式的歧見，使得戰區化改革計畫面臨阻力，首任國防參謀長拉瓦特辭世後，整合工作幾乎停頓。

觀察人士認為，邱漢的當務之急是儘快讓利益相關各方，在戰區化改革計畫上達成共識。（編輯：周永捷）1110930