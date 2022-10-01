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俄軍失守 烏克蘭軍隊挺進頓內茨克重鎮利曼[影]

2022/10/1 21:56（10/1 22:21 更新）
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烏克蘭國防部1日表示，烏軍正在「挺進」烏東頓內茨克州重鎮利曼。圖為烏克蘭士兵在寫有利曼鎮名稱的標誌旁舉起烏克蘭國旗。（圖取自twitter.com/DefenceU）
烏克蘭國防部1日表示，烏軍正在「挺進」烏東頓內茨克州重鎮利曼。圖為烏克蘭士兵在寫有利曼鎮名稱的標誌旁舉起烏克蘭國旗。（圖取自twitter.com/DefenceU）
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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭國防部今天表示，烏軍正在「挺進」烏東頓內茨克州（Donetsk）重鎮利曼（Lyman）。

法新社報導，烏克蘭國防部在推特發文指出：「烏克蘭空降突擊軍（Air-Assault Forces of Ukraine）正在進入頓內茨克州利曼鎮。」這則推文也張貼影片，顯示士兵在寫有利曼鎮名稱的標誌旁舉起烏克蘭國旗。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天宣布，將俄軍占領的烏克蘭4州領土正式納入版圖，包括頓內茨克、盧甘斯克（Luhansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等4州。

但烏克蘭官員昨天表示，烏軍已收復兩個距離俄羅斯在烏東占領據點利曼非常近的村莊，這是俄軍可能很快就要在利曼鎮失守的最明確跡象。

烏克蘭軍隊今天稍早時指出，烏軍已在利曼附近包圍數千名俄羅斯官兵。

若烏軍收復利曼，將是烏克蘭自9月展開閃電般反攻行動奪回哈爾科夫州（Kharkiv）大片地區以來的最大收穫。（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1111001

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