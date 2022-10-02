德防長訪烏 將提供先進防空系統抵禦無人機攻擊

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（中央社柏林1日綜合外電報導）德國國防部長蘭布雷特今天突然訪問烏克蘭南部港市敖德薩（Odessa），期間她宣布，德國將在未來數天內開始提供先進的IRIS-T防空系統，共將交付4組，以協助抵禦無人機攻擊。

路透社報導，當敖德薩的空襲警報響起時，蘭布雷特（Christine Lambrecht）正在地下掩體中，與烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）會晤。

蘭布雷特告訴德國第一電視台（ARD），「幾天內，我們就會提供（烏克蘭）非常現代的IRIS-T防空系統，這對無人機防禦工作尤其重要。」

近幾週來，烏國面臨更多來自伊朗製造無人機的自殺式攻擊，不僅造成人員傷亡，也嚴重破壞基礎設施。

5月份首次傳出消息，稱柏林正考慮向烏國提供IRIS-T地對空防禦系統，該系統的造價高達每組1億5000萬歐元（約新台幣47億元）。

這套系統被認為是世界上最先進的系統之一，且德國武裝部隊目前也未擁有該系統。

稍早，蘭布雷特在摩爾多瓦首都基希涅夫（Chisinau）會見摩國外長諾薩蒂（Anatolie Nosatii）。她敦促西方國家不要因俄羅斯動用核武的威脅而停止向烏克蘭提供武器。

她說：「我們必須非常小心，但我們絕不能讓自己癱瘓。」（譯者：施施）1111002