北海道雷達回波圖出現飛彈軌跡？日本氣象廳闢謠

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本網友今天在社群網站上討論北海道雷達回波圖出現「裂縫」，揣測會不會是北韓試射彈道飛彈後所形成的軌跡。不過，日本氣象廳出面闢謠，強調飛彈並非氣象雷達觀測對象。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天上午7時30分前透過全國瞬時警報系統（J-Alert），發布北韓疑似朝北海道等處試射飛彈的訊息。

就在警報發布後，日本推特等社群網站上，相繼出現網友引用氣象廳雷達回波圖，揣測圖中像裂縫般的線條是否就是飛彈劃過天際的軌跡。

NHK找到今天上午7時30分的北海道雷達回波圖，可以看到在渡島半島七飯町附近，有一道西北方向裂縫般的線條。

氣象廳對此表示，這條像裂縫般的線條跟飛彈沒有關係，把回波圖上裂縫跟飛彈做連結的資訊都是錯誤資訊。

氣象廳強調，氣象雷達是用來觀測雨層雲，「飛彈並非觀測對象」。

根據說明，氣象廳在回波圖上裂縫附近的七飯町橫津岳山頂周邊設有氣象雷達，透過發射電波來觀測雨層雲。

不過，這處氣象雷達被西北走向的山脈遮擋，觀測不到的地方就形成回波圖上所看見的裂縫，且這種情況在一般下雨的時候就能看到。

除了北海道，在千葉縣柏市的氣象雷達也有類似情況，當地因為受到高樓遮擋，可以看見跟北海道相似的雲圖裂縫。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111004