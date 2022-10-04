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IMF增設糧食衝擊融資窗口 稱20國恐需緊急援助

2022/10/4 16:14
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（中央社利雅德3日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天表示，多達20國可能需要緊急援助，來因應全球糧食危機，其中很多是非洲國家。IMF已設立新的融資管道來提供協助。

路透社報導，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在沙烏地阿拉伯一場會議中也提到，阿拉伯世界有1億4100萬人面臨糧食不安全險境。

IMF於9月30日批准，在現有緊急融資工具下設立全新的糧食衝擊借貸窗口，以協助弱勢國家因應俄烏戰爭衍生的糧食短缺和高成本問題。

喬治艾娃表示，全球有48個國家尤其容易受到糧食危機衝擊，「而這48國當中，約10至20個國家很可能需要（緊急援助）」，且「其中有相當多國」位於撒哈拉沙漠以南非洲。

喬治艾娃在會中向成員國承諾：「我們可以提供你們幫助。」

為緩和困難情勢，IMF將加強呼籲打擊糧食貿易限制，並打算運用去年的特別提款權（SDR）配額來為糧食衝擊窗口注資。

中東各國和其他地區國家已出手支援苦於糧價飆漲和糧食短缺的國家，這類問題因全球地緣政治局勢與經濟衰退風險日增而加劇。

喬治艾娃在聲明中表示，繼阿拉伯協調小組（Arab Coordination Group）近期宣布，初步將投入100億美元來緩和全球糧食供應危機，波斯灣阿拉伯國家「正計劃不久後做進一步承諾」。

IMF今天並與沙烏地阿拉伯簽署協議，將在沙國首都利雅德（Riyadh）開設區域代表處。（譯者：楊昭彥/核稿：張正芊）1111004

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