土敘邊境台灣中心獲選20世紀協會9月最佳建築

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致力保存英國標誌性建築的20世紀協會將土耳其、敘利亞邊界的台灣－雷伊漢勒世界公民中心評選為9月最佳建築。圖為去年舉辦的落成週年晚會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡4日專電）致力保存英國標誌性建築的20世紀協會將土耳其、敘利亞邊界的台灣－雷伊漢勒世界公民中心評選為9月最佳建築。

中華民國政府出資在土耳其南疆哈泰省（Hatay）雷伊漢勒巿（Reyhanli）興建台灣－雷伊漢勒世界公民中心（Taiwan-Reyhanli Centre for World Citizens，下稱台灣中心）。雷伊漢勒市位於土敘邊界，居民約10萬，卻收容逾25萬敘利亞難民，其中多數是婦女及兒童。

20世紀協會（The Twentieth Century Society）於網頁如此形容台灣中心：在破壞和威脅及流放焦慮的背景下，出現了一系列開放的拱形空間，張開雙臂迎接需要庇護和陪伴的人。

20世紀協會介紹，雷伊漢勒巿距離土敘邊境僅5公里，是通往敘利亞城市阿勒坡（Aleppo）的主要門戶，台灣中心由邊界預鑄混凝土牆體構成，上有一系列10公尺高的金屬薄殼屋頂，在燈光下彷彿散發微光，招手表達歡迎。

考量到預算、材料、勞力、建築及可能的地震、火箭、子彈及自殺炸彈破壞，台灣中心使用混凝土及金屬結構，設計將衝突轉化為關懷及共存，體現團結以及世界公民對彼此的權利和責任。

台灣中心這座當代建築的特色也觸發不同的想法，包括具有歷史及文化色彩的詮釋，讓人聯想奧米亞大清真寺（The Great Umayyad Mosque）的「伊斯蘭拱形屋頂」，或者公元前1200年哈圖夏（Hattusa）石拱構造，以及更近期的市集類型和綜合設計。

台灣中心為所有到來的人開闢了多種聯想的可能性，每個人都可以依自己的方式尋找及適應空間，祈禱、學習、工作、交流、照顧關心及玩樂。台灣中心也可見真正的合作關係，提供個人、家庭及宗教環境與共享、社會及合作相結合的可能性。此外，中心同時也是市集、清真寺、家、工作坊及一種政治表態。

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從土耳其、英語、阿拉伯語課程、圍巾製作、免費兒童電影院及圖書館、菜園、婦女編織工作坊、洗衣中心、藝術畫廊、寶特瓶回收活動等，多層敘事及多元特性是台灣中心的本體。

第一件在台灣中心完成的藝術品是幅名為「回家路上」的畫作，出自敘利亞藝術家阿爾托倫（Abd Al Basir Al Torun）之手。他說：「在我回家的路上，開闊藍天及黃金麥田間，面對來自北方的風暴，我們意志堅定。」（編輯：林憬屏）1111004