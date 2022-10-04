更多編輯台推薦新聞：
諾貝爾醫學獎 瑞典遺傳學家帕博為滅絕人類做基因定序獲殊榮
科技

諾貝爾醫學獎 瑞典遺傳學家帕博為滅絕人類做基因定序獲殊榮

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄
運動

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
人工智慧
新聞專題
人工智慧1/92
首頁 / 國際

白宮提出人工智慧權利法案 以減少可能應用傷害

2022/10/4 23:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國白宮今天提出不具約束力的「人工智慧 (AI) 權利法案」，目的為了在教育、醫療照護和就業當中自動化應用日益頻繁的情況下，協助父母、病患和勞工避免相關傷害。

路透社報導，過去幾年，針對自動化應用的保護，科技公司、產業協會和其他政府機關已發布過數百份指導方針或政策架構；如今美國總統拜登（Joe Biden）政府的提案，成了最新一份。

與其他提案一樣，白宮的「人工智慧權利法案」（Artificial Intelligence Bill of Rights）提議AI軟體的開發人員和使用者應該自願遵循的一些做法，以防止這項科技不公平地使人們處於不利地位。

舉例來說，用來管理醫療保健事務的演算法，並未將黑人病患的需求置於優先；此外，人臉辨識技術雖在遇到較深膚色時可能表現較差，卻仍被用於校園警務工作。

一位美國高級官員對媒體記者表示：「這些科技正在對美國人的生活造成實質傷害，這些傷害與我們核心的民主價值觀背道而馳，也就是基本的隱私權、不受歧視的自由以及我們的基本尊嚴。」

有些公司已將人工智慧應用的道德保障措施付諸實行。但政府官員表示，他們擔心新的相關問題正在浮現。

歐洲聯盟（EU）早已開始朝向規範高風險系統邁進，而美國距離制定全方位法律來規範人工智慧還甚遠。

白宮今天宣布的法案，並未包含新的立法提案。儘管如此，美國官員指出，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）等個別監管機關將繼續以現有規則應用於尖端系統。

白宮的提案內容指出，美國每個人都應受到保護，免於不安全或效果不佳的系統、演算法造成的歧視以及濫用資料收集造成的傷害。此外，美國人對於他們所遇到的人工智慧項目，也應該有權利獲得相關通知和解釋。

美國高級官員表示，這份法案還要求企業、政府機關和其他採用人工智慧的單位進行重大測試與監督，並公布相關結果，以便所有利益相關人士都能了解，若要對問題採取行動可以有的「合理起點」。（譯者：楊明暐/核稿：張正芊）1111004

拜登
美國傳本週祭新措施 限制中企取得高效能運算技術 美防長：拜登保台說意思清楚 美軍隨時做好準備[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
特斯拉展現AI技術 人型機器人Optimus初亮相[影]