Google工程師稱聊天機器人有人格意識 已遭解雇
2022/7/23 20:08（7/23 20:24 更新）
Google一名工程師認為公司的AI系統LaMDA具有人格意識，已遭解雇。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）Alphabet旗下公司Google今天表示，資深軟體工程師勒穆安（Blake Lemoine）稱LaMDA人工智慧（AI）聊天機器人具有人格意識，已遭到解雇。
勒穆安在網路上公開與LaMDA的對話紀錄，聲稱這顯示LaMDA具備感知能力，上月遭Google勒令停職。Google表示，勒穆安違反了公司政策，並稱他對於LaMDA的主張「毫無根據」。
Google發言人在給路透社的電子郵件中表示，「令人遺憾的是，儘管長時間投入這項課題，布萊克（勒穆安）依舊選擇繼續違反明確的就業和數據安全政策，包括必須保護產品資訊」。
LaMDA是一個使用先進模型、功能強大的系統，能用文字聊天來模擬人類溝通。
根據Google的解釋，該系統建立在一個模型上，模型觀察單字之間的關係，然後預測接下來會出現在句子或段落中的單字。
事件曝光後，Google和許多專家迅速出面駁斥勒穆安的說法，認為他是在誤導。他們表示，LaMDA只是一套複雜的演算系統，目的是產生有說服力的人類語言。
勒穆安遭解雇的消息，由科技與社會媒體Big Technology率先揭露。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110723
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