日經：蘋果實現多元化 要求供應商至印度生產耳機

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（中央社東京5日綜合外電報導）日經報導，蘋果公司首度要求供應商將部分AirPods和Beats耳機生產作業遷往印度。蘋果已開始將iPhone部分生產作業遷離中國，最新舉措是逐步擺脫對中國依賴、實現多元化的一環。

日經新聞今天引述消息人士指出，蘋果公司（Apple Inc）的iPhone組裝商富士康（Foxconn）準備在印度生產Beats耳機，希望最終也能在印度生產AirPods。

根據日經，蘋果公司的中國供應商立訊精密及旗下單位，也計劃協助蘋果在印度生產AirPods。不過立訊精密目前較著重越南的AirPods生產作業，可能會比同行晚開始認真在印度生產蘋果產品。

蘋果未立即回覆路透社的置評要求。

這家科技巨擘正在將iPhone部分生產作業從中國遷往印度等其他市場，並於今年稍早開始在印度生產iPhone 13，同時也規劃在印度組裝iPad平板電腦。蘋果公司上週還宣布，計劃在印度生產最新的iPhone 14。

彭博新聞（Bloomberg News）昨天報導，自4月起的5個月間，印度iPhone出口金額已跨越10億美元大關，預計至2023年3月的12個月間將達到25億美元。

日經表示，蘋果的最新舉措是逐步擺脫對中國依賴、實現多元化的一環。

在中國實施防疫封城，以及美中關係緊張之際，對於供應美國品牌的外包廠商而言，印度、墨西哥、越南等國家的地位愈來愈重要。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111005