太平洋島國籲聯合國助解決核試遺毒 核武大國質疑

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（中央社日內瓦5日綜合外電報導）路透社引述消息人士披露，馬紹爾群島為首的太平洋島國在聯合國提出動議，尋求協助處理境內過去核試汙染場址問題，但主要核子強權國家對此表示質疑。

馬紹爾群島（Marshall Islands）、斐濟（Fiji）、諾魯（Nauru）、薩摩亞（Samoa）、萬那杜（Vanuatu）等太平洋島國4日在聯合國人權理事會（Human Rights Council）提出一項獲澳洲支持的動議，尋求聯合國人權理事會協助，以及聯合國提出報告，並要求在人權理事會舉行辯論。

馬紹爾群島駐聯合國常設副代表藍威（Samuel Lanwi）告訴路透社：「核試遺毒是我們必須解決的現實。」

美國1946至1958年間在馬紹爾群島進行67次核武測試，迄今仍影響當地民眾健康和環境，其中包括1954年在比基尼環礁（Bikini Atoll）引爆，代號為「喝彩城堡」（Castle Bravo）的核武，那是美國有史以來引爆的最大核裝置。

馬紹爾群島駐聯合國大使布魯姆（Doreen de Brum）因女兒罹癌病歿奔喪未能與會。她在推特發文說：「我的核正義之戰牽涉個人因素。」

美國對馬紹爾的20年資助協議「自由聯合協定」（Compact of Free Association）將於明年底到期，雙方已展開談判。這項動議雖未點名美國，但部分人士認為馬紹爾試圖藉此舉在目前進行的談判中取得優勢。馬紹爾外交官員否認此說。

核試汙染場址成為雙方談判的主要膠著點，美國總統拜登（Joe Biden）政府上週坦承不諱，並表示華府將致力解決這些疑慮。

美國駐聯合國代表團婉拒對此發表評論。

馬紹爾群島是聯合國人權理事會47個具投票權的成員國之一，同時也是西方國家在人權等議題上的主要盟友，諸如檢視中國的人權紀錄。

外交官員表示，太平洋島國此舉恐為日後相關法律訴訟開啟大門。過去的核試汙染場址，包括法屬玻里尼西亞、阿爾及利亞、哈薩克和中國的新疆。

路透社引述消息人士報導，美國、英國和印度都主張人權理事會並非提出這項動議的適當場合，並尋求避免提及聯合國主張清潔和健康的環境是新的基本人權。

英國和俄羅斯駐聯合國代表團拒絕發表評論，印度代表團未回應，中國代表團則表示，他們曾建設性參與這些會談。

在各國未能達成協議的情況下，聯合國本週稍後可能會對這項動議進行投票。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111002