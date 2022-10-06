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蒲亭誓言穩定吞併地區局勢 烏克蘭加強反攻

2022/10/6 09:44（10/6 09:56 更新）
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（中央社基輔5日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，在俄國遭受軍事挫折並失去幾個主要城鎮給基輔之後，他預期克里姆林宮吞併的烏克蘭4州局勢將「穩定下來」。

法新社報導，蒲亭命令政府掌控位於俄國控制下的札波羅熱州（Zaporizhzhia）內的歐洲最大核電廠，在此同時國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）正前往基輔就此設施進行磋商。

克里姆林宮誓言要奪回在烏克蘭閃電反攻中失去的領土之際，烏克蘭稍早聲稱在東部的盧甘斯克州（Lugansk）戰勝俄國軍隊。

近幾週，在西方武器支援下，烏軍將俄軍從南部的赫松州（Kherson）一系列城鎮和村莊以及盧甘斯克州和頓內茨克州（Donetsk）分離主義地區趕走。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚表示，烏軍已經從俄軍手中奪回赫松州3個村莊。

蒲亭透過視訊向俄國教師表示：「我們預期新領土的局勢將穩定下來。」

就在數小時前，烏克蘭任命的盧甘斯克州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）宣布，「已經正式展開解除盧甘斯克州被占領的情況」。

俄國一名重量級議員呼籲軍方官員，在經歷一連串慘敗後，就烏克蘭當地的事態發展說實話。

俄國國會下院國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）對國營媒體記者說：「我們需要停止撒謊。國防部的報告沒有改變，人們都知道，我們的人民並不愚蠢。這可能會導致失去可信度。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1111006

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