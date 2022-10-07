聯準會官員：通膨降溫要時間 續緊縮貨幣緩和需求

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）今天表示要降溫國內通膨並遏制高物價，將有賴進一步升息。

法新社報導，世界最大經濟體美國的年度通膨升溫正值40年來最快，聯準會今年積極抑制需求，目前計已5次升息共3個百分點，且聯準會已表明今年可能還會有更多升息。

庫克在出任聯準會理事後的首次對外談話中說：「通膨情況仍高得令人無法接受，過去幾個月的數據顯示，通膨壓力仍然廣泛存在。」

過去一年美國物價飆漲，部分原因是全球供應鏈問題導致像汽車和電子產品所需的半導體等關鍵零件短缺，另加上缺工。

此外，俄羅斯2月入侵烏克蘭後刺激能源價格飆升，並影響全球糧食市場，加上中國嚴格的COVID-19清零政策，均讓問題加劇。

庫克出席皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）活動時指出，雖然聯準會無法直接對供應鏈問題下手，但可透過緊縮貨幣政策來緩和需求。

她說：「我們會努力不懈，直到完成任務。」

「華爾街日報」報導，庫克是美國總統拜登今年向聯準會7人理事會所任命的3名新理事之一。她今年參加的3場政策會議後，聯準會都升息3碼。

她今天表示全力支持這些升息舉措以幫助降低通膨，避免消費者和企業出現通膨會持久的心理預期，從而造成價格上漲的自我實現循環。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1111007