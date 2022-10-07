需求低迷 三星電子預估Q3獲利年減逾3成

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（中央社首爾7日綜合外電報導）在全球經濟低迷打擊消費電子產品需求情況下，韓國科技大廠三星電子（Samsung Electronics）今天聲明表示，預期公司第3季營業利潤將比去年同期減少31.7%。

法新社報導，三星電子最新的季度預測，是近3年來首次季度利潤年比下滑。

這家全球主要的智慧手機和記憶體晶片製造大廠在聲明中表示，預期7月至9月營業利潤將達10.8兆韓元（新台幣2400億元），比去年同期的15.8兆韓元下降31.7%。

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路透社引述分析師報導，預期本季記憶體晶片價格將繼續暴跌，導致三星第4季利潤進一步下滑。而估計市場需求要到明年初才能恢復。

晶片製造商超微公司（Advanced Micro Devices Inc） 昨天公布第3季初步財報，營收估計僅達56億美元，比先前所估計少約10億美元，主因個人電腦需求疲軟，這意味晶片需求下滑情況可能比預期的還嚴重得多。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111007