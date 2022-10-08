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北韓核試場附近有動靜 南韓：應為天然地震

2022/10/8 08:15
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（中央社首爾8日綜合外電報導）外界對平壤當局可能進行核試的擔憂升高之際，南韓氣象機構表示，北韓已知的核試場附近今天凌晨發生小規模地震，有可能是天然地震。

路透社報導，南韓的大韓民國氣象廳（Korea Meteorological Administration）表示，北韓豐溪里（Punggye-ri）核試場東北方一帶當地時間今天凌晨2時54分發生規模2.5地震。

大韓民國氣象廳在公告中說，「經評估，這是一起天然地震」，還說地震震源深度為23公里。

這塊地區是今年稍早發生小型地震的地點，分析家指出，這是由於核試場活動導致地質不穩定。

南韓和美國官員曾表示，據信北韓已在豐溪里核試場完成第7次核試的準備工作，這會是2017年來的第一次核試。

南韓國會議員上週引述提供簡報的情報機構說法表示，北韓可能進行核試的時間點可能會落在10月16日到11月7日之間。

北韓近來發射一系列彈道飛彈，其中包含4日一枚飛越日本上空的中程彈道飛彈後，南韓和美國本週正在進行有美國航空母艦參與的聯合海上軍演。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111008

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